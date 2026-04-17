Háború :: 2026. április 17. 21:04 ::

Zelenszkij: Ukrajna halad afelé, hogy saját légvédelmi rendszert hozzon létre

Ukrajna naponta egyeztet partnereivel a légvédelmi rendszerek Kijevnek történő átadásáról, és halad afelé, hogy saját légvédelmi rendszert hozzon létre - közölte Volodimir Zelenszkij pénteken a Telegramon.

"Olyan feltételek felé haladunk, amikor Ukrajnában, partnereinkkel együtt képesek leszünk mindenféle légvédelmi eszközöket, rendszereket - rakétákat is beleértve - előállítani. Ez Ukrajna számára komoly stratégiai feladat, olyan cél, amely évtizedekre biztosítja a védelmet. Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák között, amelyekről jelenleg zajlanak az egyeztetések, szerepelnek a fegyvercsomagok, a szükséges fegyverek gyártásának lehetősége, az ehhez szükséges licencek és az ipari bázis, ezek ennek kulcselemei" - fejtette ki az államfő.

Zelenszkij kitért arra, hogy az iráni háború miatt kockázatok merülnek fel az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokkal kapcsolatban. "Köszönet minden partnernek, aki kész segíteni és megoldásokat keresni ezek kezelésére" - tette hozzá. Kiemelte, hogy több európai ország vezetőinek e heti látogatásai is mind erről szóltak, "hogy tavasszal és nyáron meg tudjuk őrizni Ukrajna stabilitását és erejét, és hogy Oroszországnak ne legyen kísértése azt gondolni, hogy az olajárak emelkedése és a globális instabilitás bármilyen módon segítheti őt a háborúban".

(MTI nyomán)