Publicisztika, Háború :: 2025. április 1. 11:50 ::

Trump Izrael bábja, avagy MAGA helyett MIGA

Donald Trumpnak nem Amerika az első, gyorsan átváltott újra a MIGA-ra, mint első elnöksége alatt, hiszen Izraelt akarja naggyá tenni.

Donald Trump kétségtelenül az Egyesült Államok eddigi legodaadóbban – szinte már megszállottan – filoszemita elnöke, pedig Theodore Roosevelt óta az elődei is igyekeztek lepipálni egymást e téren (talán John Kennedy és Jimmy Carter, meg esetleg Richard Nixon kivételével). Ez a szenvedélye annyira nyilvánvaló, hogy bizonyításra sem szorul, mivel saját maga dicsekszik vele lépten-nyomon. „Messze én vagyok Izrael és a zsidó nép valaha volt legjobb barátja”, idézi őt egy zsidó szerző, és ilyen fokú rajongás láttán viccesen a zsidó vallás felvételére kapacitálja.(1) Lehet, hogy elkésett Trump noszogatásával. Meg nem erősített fehér házi kiszivárogtatás szerint ugyanis az elnök már 2017-ben vallásilag is „zsidó lett”, diszkréten csatlakozva veje és lánya chábád lubavicsi szektásaihoz.(2)

Akár igaz a pletyka, akár nem, az amerikai zsidó lobbi, amely Trumpot elnökként futtatja, a kenőpénzeken kívül valószínűleg mással is a markában tartja, hogy szó szerint minden fronton az ő szekerét tolja. Könnyen elképzelhető, hogy szerepel a Moszad videófelvételein kiskorú lányokkal való szexelés közben az Epstein-szigetre tett hét látogatása során, ezért nincs más választása, mint engedelmeskedni, máskülönben előkerülnek a felvételek, és neki annyi. Nem véletlen, hogy legalább 1000 FBI-ügynök ügyködik azon, hogy a Trump által ígért nyilvánosságra hozataluk előtt átfésüljék az Epstein-aktákat, eltávolítva belőlük a „nemzetbiztonsági” szempontból érzékeny, vagyis Izraelre (és Trumpra?) nézve kompromittáló információkat.(3)



Trump és cimborája, az utóbb megöngyilkolt Jeffrey Epstein pedofil zsidó milliárdos. „Tizenöt éve ismerem Jeffet, igazán klassz fickó, nagyon szórakoztató vele lenni. Még azt is mondják, hogy ugyanúgy szereti a gyönyörű nőket, mint én, és sokan közülük a fiatalabb korosztályból valók.” (New York Magazine, 2002)

Miközben úgy tesz, mintha visszaállította volna a szólásszabadságot a Biden-féle totalitárius rezsim ellene irányuló támadásai után, éppen ő a szólásszabadság koporsójának egyik szöge. Az a tény, hogy a média zokszó nélkül követi őt az amerikai alkotmány első kiegészítése ellen indított offenzívájában, ismét nyilvánvalóvá teszi, hogy kik birtokolják a médiát. (Igen, a szokásos gyanúsítottak.) Úgy tűnik, mindkét párt (valójában az egypárt) összedolgozik ugyanazon cél, a jelenlegi alkotmányos berendezkedés megszüntetése érdekében, hogy a helyébe „egy kis gyökértelen nemzetközi klikk” (Adolf Hitler) által uralt neofeudális totalitárius rezsim lépjen, amelynek a premierje 2020-ban zajlott a mesterségesen kreált „járvánnyal” az alattvalóik engedelmességének tesztelésére.

Trump sorozatban gyártja a végrehajtási rendeleteket, a nagyon népszerűeket, mint a DEI megszüntetése, az illegális bevándorlók kitoloncolása, a Capitolium 2021. január 6-i ostroma után lecsukott politikai foglyok szabadon bocsátása vagy a WHO-ból való kilépés, hogy ugyanakkor olyan gyalázatosakat vezessen be, mint az illegális végrehajtási rendelet a szólásszabadság eltörléséről a szentföldi latorállam bírálata esetében. Ezt a Fehér Ház azzal indokolta, hogy „minden szövetségi erőforrást” igyekszik felhasználni „az egyetemeken és az utcákon 2023. október 7. óta robbanásszerűen terjedő antiszemitizmus leküzdésére”.(4)

Trump mértéktelen zsidóajnározása felbátorítja a cionista szélsőségeseket politikai ellenfeleik és Izrael bírálóinak üldözésében. Egy magán hírszerzőcég például high-tech boszorkányüldözést indított New York-i palesztinbarát tüntetők azonosítására és leleplezésére. Az „Operation Wrath of Zion” (Cion haragja hadművelet) egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer, amely képes elemezni az elmaszkírozott arcokat, és azokat online profilokkal összevetve valós időben felfedni a célba vett egyének személyazonosságát. A kezdeményezést egy Betar US nevű ultracionista paramilitáris ifjúsági szervezet koordinálja, amely a közösségi médiában mesterséges intelligencia segítségével átfésüli a profilokat és a posztokat, hogy terhelő aktákat készítsen diákokról, amelyek az iskolából való kirúgásukhoz vagy az országból való kitoloncolásukhoz vezethetnek.(5)



Azt mondták, hogy bármi lehet belőlem, így lettem Izrael szajhája

Ez a csekista stílusú terrorkampány az Izrael-ellenes aktivisták elhallgattatására immár Trump saját táborában is ellenérzést szül. Egy példa a sok közül. Miután a The Wall Street Journal közzétett egy videót arról, hogy az Államvédelmi Hatóság (alias DHS) ügynökei a nyílt utcán megbilincselnek és elhurcolnak egy török egyetemista lányt, akit az egyik zsidó spiclibanda Hamász-szimpátiával vádolt, Billy Binion, a Reason vezető libertárius magazin riportere így reagált: „A videó annyira zavaró. Én mindig Izrael-pártinak tekintettem magamat, de ha most ez olyasvalaki letartóztatását, bebörtönzését és deportálását jelenti, akinek az egyedüli „bűne”, amelyről tudunk, hogy egy Palesztina-párti cikket írt, akkor engem hagyjatok ki. Nem akarom, hogy bármi közöm legyen ehhez.” (Twitter, 2025. 3. 27.)

Különösen visszatetsző, hogy ugyanaz keménykedik a cionista entitás palesztinai népirtása ellen tiltakozó egyetemi diáksággal, aki a BLM-es négerjárás idején a kisujját sem mozdította az antifasiszta-negroid horda megfékezésére. Maga a republikánus Ron DeSantis floridai kormányzó mondta, hogy Trump „felügyelete alatt zajlottak a BLM zavargások, aki soha nem tett semmit, hogy megállítsa azokat. Nem adott semmilyen szövetségi támogatást, és nem vette igénybe a Nemzeti Gárdát a rend fenntartására.”(6)

Trump valószínűleg kellemetlen meglepetésre számíthat Izrael feltétel nélküli szolgálata során, mert az amerikaiak többsége ellenzi azt, amit az izraeliek művelnek Palesztinában, így mára a 25 éve mért legalacsonyabb szintre esett az irántuk és ezzel párhuzamosan a legmagasabbra nőtt a palesztinok iránti szimpátia a körükben (46% kontra 33%), miközben a többségük továbbra is támogatja egy független palesztin állam létrejöttét.(7) Érdekes módon az amerikai zsidók nagyobb arányban gondolják azt, hogy Trump túlságosan részrehajló az izraeliek javára a palesztinokkal szemben, mint a keresztények (42% kontra 26%).(8)



Trump és főszponzorai, Sheldon és Miriam Adelson. A kaszinómogul halála után az özvegye újabb százmillióval szponzorálta Trump kampányát. Cserébe elvárja, hogy Amerika támogassa Izraelt Ciszjordánia bekebelezésében

Általában is megállapítható, hogy hiába igyekszik minden lehetséges módon a kedvükben járni, és hiába tömi az amerikai adófizetők pénzével a palesztinai gyarmatukat, a zsidó szavazók 74 százaléka őt és a MAGA-republikánusokat továbbra is „fenyegetésnek” tartja önmagára nézve.(9) Trump ugyanis „rossz” az amerikai zsidók és Izrael számára is.(10) Ezért úgy vélik, hogy nem kell őt támogatniuk.(11) Mi több, meg vannak róla győződve, hogy jogosan fognak aggódni az elnöksége miatt.(12)

Trumpot a zsidó lobbi azért tette a posztjára, hogy semlegesítse az antiwokeness és bevándorlásellenes fehér szavazóréteg növekvő felháborodását. 2020-ban Cion Don azért veszítette el a választást, mert elveszítette a „szélsőjobbos” szavazókat, vagyis „az elégedetlenkedőket, akik valóban egy erős vezetőt akarnak, aki kitoloncolja a bevándorlókat és szétzúzza a Wall Streetet”.(13) 2024-ben Cion Don azért győzött, mert immár az amerikai választók túlnyomó többsége támogatja az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását.(14) A kóklerségét mutatja az is, hogy még a legfontosabb választási ígérete tekintetében sem tudta korrekt módon felmérni a saját lehetőségeit, és hiába fogadkozott a kampánya során „millió és millió” illegális bevándorló deportálásával, alig négy héttel a hivatalba lépése után „a kemény valósággal találkozva máris a kormány erőforrásainak a határait feszegeti.”(15)

Újabban az amerikai patrióta (America First) táborban növekszik az aggodalom, hogy a cionista entitásnak nyújtott szolgai támogatás tönkre fogja tenni a Trump-kormányzatot és végül az Egyesült Államokat. Az Israel First / neokon program in flagranti erőltetése nyomán egyre többen kénytelenek ráébredni arra, hogy Trump nem béketeremtő, hanem sokkal inkább konfliktusgerjesztő, aki alig száz nap alatt már összerúgta a port a fél világgal, Dániától Kanadán és Mexikón át Panamáig, az EU-tól Kínáig, fegyvereket szállít Izraelnek a palesztinok legyilkolására, fokozza a húszik elleni bombázásokat és Irán megtámadásával fenyegetőzik – Amerika helyett Izraelt próbálva „naggyá” tenni.



Nincs az piszkos trükk, nincs az a chicagói gengsztermódszer, nincs az az ószövetségi galádság, amelytől nárcisztikus pszichopataként visszariadna

Egyik ilyen epizód során, amely ezt illusztrálja, republikánus donorokkal megosztotta azt a „briliáns” ötletét, hogy „kínai felségjelekkel ellátott F22-esekkel ki kellene bombázni a sz.rt Oroszországból”, aztán pedig „hátradőlni és szemlélni, hogy egymással harcolnak”.(16) Képzelhetjük, hogy ha erre képes lett volna Ukrajnáért, amely nem kimondottan a szíve csücske, akkor adott esetben mire lehet képes Izraelért, amely az élete értelme.

Kiábrándult balekjai valójában csak önmagukat hibáztathatják a korábbi vakságukért, hiszen a bálványuk már a kampánya során sem titkolta, hogy megválasztása esetén Izrael lakájaként szándékozik szolgálni. Ahelyett, hogy az első elnöki periódusa okozta csalódás ellenére megint illúzióba ringatták volna magukat vele kapcsolatban, újra bizalmat szavazva neki, csak emlékezniük kellett volna a korábbi csalódásukra, és hinniük kellett volna a saját szemüknek és fülüknek a média beszámolói alapján.



Hé, Donald! Azt hittük, hogy az mondtad, Amerika az első!

„Számomra Izrael az első”: Trump támogatja a katonai segítséget Izraelnek és Netanjahunak.(17) Trump sajnálja, hogy csökkent az Izrael-lobbi befolyása a Kongresszusban.(18) Trump maga mondja ki, hogy az USA-ban „messze a leghatalmasabb lobbi Izrael és a zsidó nép volt” (sic), és a főszponzora, Miriam Adelson „antiszemitizmus elleni” rendezvényén megígéri, hogy ha rajta múlik, megint így lesz.(19) Trump fogadkozik, hogy megválasztása esetén eltávolítja a zsidógyűlölőket.(20) Trump halálbüntetést szorgalmaz a gonosz antiszemitákra!(21)

Hosszasan lehetne még idézni a hasonló szellemű megnyilatkozásait. Azzal tehát nem lehet vádolni, hogy zsákbamacskát árult.

Így maximálisan kiérdemelte a Cion Don gúnynevet, amelyet az antiszemita disszidens jobboldal köreiben ragasztottak rá. Más kérdés, hogy az előbbiek alapján ő ezt bizonyára nem szégyenletes stigmának, hanem megtisztelő kitüntetésnek tartja.



Donald Trump úgy fog elsüllyedni a történelemben mint az első amerikai elnök, aki önként árulta el a saját országát egy idegen ellenség szolgálatában. Az áruló cselekedeteit tanítani fogják a történelemkönyvekben a jövő nemzedékei számára, és a Trump név az árulás szinonimája lesz

Nem én mondtam, de teljesen korrekt.

