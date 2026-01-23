Publicisztika, Extra :: 2026. január 23. 17:59 ::

Totális Trump-fiaskó Grönlandon: sokat akart a szarka, de nem bírta a farka

Trump grönlandi melodrámája véget ért. A jövőbeli ismeretlen tartalmú, nem nyilvános „gentleman’s agreement” miatti hisztériája már csak egy utolsó szánalmas kísérlet volt az arcmentésre. A davosi megalázási beszéd – amelyben többször is összekeverte Grönlandot Izlanddal – a paktum része, az EU vezetői elviselték a sértéseket, de Grönland ügyében nem hátráltak meg.

Trump legújabb blöfflufija tehát kidurrant, és most tele van az internet a „Trump-fiaskóval” kapcsolatos kommentárokkal, mémekkel, karikatúrákkal.



Hé, akarsz csatlakozni az USA-hoz? Kapsz 8 dolcsit és egy MacDonald’s-utalványt. – Nem. – Akkor megszállak. – Mi a fene? – Hogy merészeled? 10 százalékos vám. – A hölgy azt mondta, hogy nem. Kopj le, dilis!



Ha nem lopom el, ellopja valaki más



Nem kapom meg Grönlandot, és üvöltenem kell



Európa kontra CionDon és az amerikorcsok

Trumpot valójában teljesen váratlanul érte az európaiak heves reakciója Grönland annektálására tett fenyegetéseire. Miután évtizedekig tetszhalottnak tűnt, Európa hirtelen visszanyerte túlélési ösztönét, és brutálisan belemászott az amerikai gólem pónemébe. Mivel a vámmegállapodása összeomlóban volt, Trump közvetlen gazdasági háborút kockáztatott az EU-val, és más sem hiányzott volna a teljesen legatyásodott és csak folyamatos tőzsdemanipulációval felszínen tartott amerikai gazdaságnak.

Európa gazdaságilag megszorongathatja Amerika féltökét, és ez a perspektíva érthető módon nem tetszik a Wall Street-i karvalytőkének.



Európa legerősebb fegyvere Amerika ellen 8 billió dollár értékű amerikai államkötvény eladásának meglebegtetése



Az EU csaknem egybillió dolláros vámtarifával viszonozhatja Trump fenyegetéseit Grönland ellen



Medvegyev Trumpon gúnyolódik: „Trump olyan akar lenni, mint Putyin, de még Grönlandon sem sikerül neki”

Eddig az európaiak alázatosan csúszva-mászva próbálták lecsillapítani őt. A Grönland elleni fegyveres fenyegetések hatására azonban rájöttek, hogy CionDon csak az erő nyelvéből ért, és pontosan ez történt. A hatalmas gazdasági megtorlás kilátása észhez térítette Trumpot, már ha az egyre jobban elhatalmasodó demenciája ismeretében lehet még egyáltalán észről beszélni az ő esetében. Trump homályosan említett egy „megállapodást”, valószínűleg ugyanolyan tartalommal, mint amely már eddig is létezett, és a világ közröhejévé válva elkotródott Davosból. Nincs több annektálási terv, nincs több fegyveres fenyegetés, nincs több vámszankció. Néhány jelentéktelen kis bázis maradt, hogy megmentsék a látszatot, és semmi több.



Trump-ellenes tömegtüntetés Grönland fővárosában. „Grönland nem eladó!”



Egy grönlandi pár az „amerikai kultúrán” gúnyolódik, drogfüggő amerikaiak jellegzetes pózát utánozva

Elvesztettük a fonalat az összes kamu tarifafenyegetéssel kapcsolatban, amelyet Trump tett, majd visszavont. Ezért használják vele kapcsolatban a TACO vagyis a „Trump Always Chickens Out” (Trump mindig meghátrál) kifejezést.



A grönlandi Trump-fiaskó ikonikus mémje

A tarifafenyegetései egyszerűen nem hihetők, és komolyan venni sem lehet őket, mert mindig kitalál valamit, hogy igazolja, miért nem hajtja végre azokat. Egyre valószínűbb, hogy csak a piac manipulálása miatt csinálja állandóan a feszültséget, hogy a családtagjai és a cimborái még jobban megtollasodhassanak bennfentes kereskedelem révén. Nincs semmi konkrétum arról, amit állítása szerint elért a NATO-val alkudozva, az Aranykupolával kapcsolatos hülyeségtől eltekintve, amelyet Grönlandon telepítenek, bármit is jelentsen ez. Már poén lett az egész. Trump második ciklusa totális katasztrófa, tele mindenféle felszínes sületlenséggel.

A grönlandi lebőgése azt mutatja, hogy a Wall Street gyakorolja a végső ellenőrzést felette. A gazdasági globalizáció és a pénzügyi piacok ösztönzik a TACO-ciklust. Amikor ostobaságokat beszél, a piacok zuhannak, aztán visszakozik, és a piacok újra emelkednek. Miután január 17-én nyolc NATO-tagállamot büntetővámokkal fenyegetett meg Dánia támogatása miatt Grönland-ügyében, az amerikai tőzsdeindex rögtön két százalékos esést produkált, október óta a legnagyobbat, és a The New York Times ajvézása szerint „mind a dollár, mind az amerikai államadósság értéket veszített”. Ahogyan a TACO-ciklus megjósolta, Trump másnap retirált, és visszavonta a vámfenyegetését.



Világszerte esett a tőzsdeindex, miután Trump azt mondta, hogy azért akarja Grönlandot, mert „az országotok úgy döntött, hogy nem nekem adja a Nobel-díjat”



Republikánus vezetők arra figyelmeztették Trumpot, hogy bármilyen lépés Grönland elfoglalására nyomban véget vetne az elnökségének

Az egész Grönland-blöff egy átlátszó figyelemelterelés. Az a megállapodás, amelyről Trump és a dán miniszterelnök állítólag szóban egyeztetett, tulajdonképpen pontosan ugyanaz, amelyet már 1951-ben aláírtak. Az Egyesült Államok soha nem fogja megszerezni Grönlandot amerikai államként vagy területként. Trumpot zsidó oligarchák tartják pórázon, akik rengeteg zsarolásra alkalmas anyaggal rendelkeznek róla Epsteinnel való kapcsolata miatt, és mindent megtesz, hogy elterelje a közvélemény figyelmét erről a témáról.

Amikor 15-20 év múlva a történészek az amerikai hegemónia végét fogják elemezni, felhozhatják a grönlandi fiaskót és a 2026-os davosi eseményeket. Akkor az Egyesült Államok még mindig hatalmas lesz, de már korántsem olyan erős, mint Trump előtt volt. Az európai országok önmaguk neoliberális árnyékai lehetnek, de a kapcsolat inkább az Egyesült Államok számára volt előnyös, mert ennek révén gazdaságilag a világ legerősebb és legbefolyásosabb országává vált. Azoknak az országoknak, amelyek csatlakozni akartak, mint Kína, India és Oroszország, lényegében az amerikai szabályok szerint kellett játszaniuk. Trump az „America first” hozzáállással felrúgta a régi rendszert. Ennek fő haszonélvezői Kína, India és Oroszország lesznek, mert már nem kell az amerikaiak szabályai szerint játszaniuk.

Ez a grönlandi tini az internet kedvence lett egyik napról a másikra, mémek és videók sokaságát inspirálva, pusztán azért, mert elmondta, hogy Trump handabandázásával ellentétben Grönlandot nem teszi nagyobbá a McDonald’s jelenléte. „Mi már így is elég nagyok és boldogok vagyunk”:



Grönland dán uralom alatt



Grönland jenki uralom alatt - egy kép többet mond ezer szónál

Tehát összefoglalva: Trump nemzetközi válságot robbantott ki, közelebb tolta Európát Kínához, arra késztette a nagy nyugdíjalapokat, hogy megszabaduljanak államkötvényeiktől, aláásta a világgazdaság stabilitását, és közben gyakorlatilag semmit nem ért el. Ezt a fiaskót Trump ellenőrizhetetlen nárcizmusa generálta, akár egy színpadra állított melodráma.

NATO & Dánia: Pontosan ugyanazokat a biztonsági megállapodásokat fogjuk biztosítani, mint az elmúlt 40 évben Grönlandon.

Trump: Teljes megadás! Az üzlet művészete.

Ki hitte volna, hogy az amerikai birodalom sírja egy jégsziget lesz 56 ezer iglulakó eszkimóval.

GI