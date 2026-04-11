ORFK: a rendőrség felkészült a választásra

A rendőrség felkészült, és az országgyűlési képviselők általános választása alkalmával is pártbefolyástól mentesen látja el a hatáskörébe tartozó feladatokat - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.

A közleményben azt írták, hogy vasárnap a rendőrség országos törzset, a Készenléti Rendőrségen, a fővárosi és a vármegyei rendőr-főkapitányságokon pedig csapatszolgálati törzseket működtet.

A szavazóhelyiségek környezetében szombaton és vasárnap is biztosítják a visszatérő rendőri jelenlétet. A szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnökének a feladata, azonban ha a szavazatszámláló bizottság elnöke rendőri intézkedést kér, a rendőrség köteles intézkedni.

A rendőrségi fogdán fogvatartottak választójoga gyakorlásának biztosítása érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket, ennek részeként felmérik a mozgóurnaigényeket, kapcsolatot tartanak a választási szervekkel, és biztosítják a mozgóurnás szavazás zavartalan végrehajtását.

A rendőrség garantálja a Nemzeti Választási Központ működésének zavartalanságát is - közölték.

A közleményben emlékeztettek, hogy a szabad elhatározáson alapuló választójog gyakorlásának lehetősége valamennyi munkatársuk számára biztosított, minden egységük ennek megfelelően szervezte a szolgálatot. A hivatásos állomány tagjai a szavazáson csak polgári ruhában vehetnek részt, szavazati joguk gyakorlásakor nem viselhetnek fegyvert, kényszerítő eszközt.

A választás napján a szavazással összefüggő rendőri feladatokat végrehajtó egyenruhás állomány szolgálati öltözetének kötelező viselete a fehér ing vagy blúz, a Készenléti Rendőrség állományában a fehér teniszing. Az állomány lőfegyver nélkül teljesíti szolgálatát - írták.

(MTI)