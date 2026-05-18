Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját - Varga nemlegesen terjesztette fel a kérvényt

Kedden a kormány.hu oldalon nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban található - jelentette be a miniszterelnök hétfőn, a kormány ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón.



Fotó: Novák Katalin Fb-oldala

Magyar Péter közölte: a kormány megvizsgálta az elhíresült bicskei kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban volt. Ezt a dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett kedden nyilvánosságra fogják hozni a kormany.hu/igazságtétel oldalon, várhatóan a délelőtti órákban.

Elmondta: a dossziéból kiderül, hogy az akkori igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor-palotába "K." (azaz Kónya - a szerk.) Endre kegyelmi kérvényét, és végül még nem ismert okokból és indokok alapján ezt az akkori köztársasági elnök, Novák Katalin "változtatta meg", és így küldte vissza az Igazságügyi Minisztériumnak.

A miniszterelnök arra szólította fel Sulyok Tamás államfőt, hogy kedden, a munkaidő végéig "tegye a puzzle másik részét is hozzá a dologhoz", és hozza nyilvánosságra a Sándor-palotában fellelhető, ennél teljesebb dossziét, amelyből valószínűleg kiderül, hogy milyen indokok alapján adott az Igazságügyi Minisztérium nemleges felterjesztése ellenére teljesen szokatlan módon kegyelmet az akkori köztársasági elnök.

(MTI)