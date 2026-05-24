Multikulturális szóváltás volt egy amerikai diplomaosztón

Kaotikus jelenetek zavarták meg a Connecticut állambeli Bridgeportban rendezett diplomaosztó ünnepséget május 21-én, amikor két család tagjai tömegverekedésbe keveredtek a Gateway Community College ceremóniáján. Az incidens a Hartford HealthCare Amphitheater nézőterén történt, a rendőrségnek be kellett avatkoznia a dulakodók szétválasztására. A hatóságok három embert letartóztattak, az oklevelek átadását ideiglenesen felfüggesztették.

A New York Post beszámolója szerint - melyet az Index szemlézett - a konfliktus szóváltással és pofonokkal indult, majd gyorsan tömegverekedéssé fajult. Szemtanúk szerint a résztvevők székeket és más tárgyakat is egymáshoz vágtak a nézőtéren. „Mindenki úgy viselkedett, mint egy állat. Székeket és egyéb tárgyakat dobáltak egymásra” – mondta egy résztvevő.

Az intézmény közleményében azt írta, hogy a diplomaosztón a nézőtéren tört ki a verekedés, az eseményt rövid időre megszakították, amíg a rendőrség helyreállította a rendet. Az egyik jelen lévő szülő azonban bírálta a biztonsági személyzet reakcióját, szerinte túl lassan avatkoztak közbe. „Tényleg megdöbbentem és felháborodtam a reagálás hiánya miatt, amikor erőszakos helyzet alakult ki” – fogalmazott.

A Hartford HealthCare Amphitheater szóvivője, Andy Nunn azt állította, hogy az eseményen megfelelő számú biztonsági ember teljesített szolgálatot. Elmondása szerint a helyszínen jelen voltak az aréna biztonsági munkatársai, a CT State College rendőrei, biztonsági szolgálatok, valamint a bridgeport-i rendőrség egységei is.

A bridgeporti rendőrséget helyi idő szerint este 6 óra 15 perc körül riasztották a helyszínre. A hatóságok közlése szerint egyelőre nem ismert, pontosan mi váltotta ki a konfliktust. Az incidensről készült videók elterjedtek a közösségi médiában.

Az ügyben letartóztatták a 28 éves, New Havenből származó Tyvona Bradley-t, a New York állambeli Takira Simmonst és Erika Price-t. Bradley-t és Price-t közbiztonsági tiszt elleni támadással és rendzavarással vádolják, Simmons ellen csak rendzavarás miatt indult eljárás.