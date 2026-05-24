Anyaország :: 2026. május 24. 13:55 ::

Meteorológia: nagyon erős UV-B sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén

Nagyon erős UV-B sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén - közölte a HungaroMet Zrt.

Az MTI-nek vasárnap küldött figyelmeztetésben azt írták: hétfőn az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régióban és a Dél-Alföldön.

Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - tették hozzá.