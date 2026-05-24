Többen megsérültek egy 13-as főúton történt balesetben

Az első információk szerint öten megsérültek, amikor három autó ütközött vasárnap este a 13-as főúton, az utat a szemle és a mentés idejére teljesen lezárták - tájékoztatta a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-t.

Tóth Anikó közlése szerint a baleset Nagyigmánd közelében, a 14-es kilométernél történt.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte: a járművek utasai közül két embert a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók szabadítottak ki feszítővágó segítségével.

A balesethez az ácsi önkormányzati, a csépi és a kocsi önkéntes tűzoltók vonultak ki, a helyszínre mentőhelikopter érkezett.