Anyaország :: 2026. május 18. 19:40 ::

Egy cigányt és egy magyarul akcentussal beszélő Weiszt küld Magyar Péter a maga és Tarr Zoltán helyére az EP-be

A Tisza Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarr Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére.

Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak.

Korábban egyébként Bogdán kritizálta Magyart, és azt mondta, hogy "nem járt el korrekt módon", mert szerinte neki (tehát Bogdánnak) kellett volna beülnie az EP-be, s nem Magyarnak, mivel a pártelnök korábban megígérte, hogy nem veszi fel a mandátumát.

Egy Vogel Evelin által készített titkos hangfelvételen Magyar úgy beszélt Weiszről, hogy "totál alkalmatlan politikusnak", valamint azt mondta róla, hogy a többiekhez hasonlóan "egyik sem szimpatikus", és "mind tehetségtelen". A felvételen Magyar azt mondta, hogy Weisz maximum fotósnak lenne jó, mert "egész jó fotókat csinált így alulról".

Weisz 18 évesen elhagyta Magyarországot, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is tanult. Majd dolgozott Bécsben, Londonban és Washingtonban is. Az önéletrajzában azt is közölte, hogy a magyar nyelvet tekinti anyanyelveként, így beszéli is, igaz, némi akcentust fel lehet fedezni a hangjában.

Korábban az Origó is beszámolt róla, hogy Weisz Viktor a George Soros által támogatott migránssegítő szervezet, az Artemisszió Alapítvány munkatársa volt.

"Az Artemisszió Alapítvány ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) együttműködésben megvalósult projektjében lehetőségem nyílt arra, hogy mentorként és támogatóként segíthessem Zia Qasemit, egy afgán menekültet, aki Magyarországon akart beilleszkedni" - ezt korábban a LinkedIn-profilján írta, de később eltávolította a bejegyzést.

Weisz korábban szintén a LinkedIn-oldalán úgy írt magáról, hogy "globális alakítóként" dolgozik a Világgazdasági Fórumnál.

KG - Kuruc.info