2026. május 18. 09:44

Sulyok Tamás nem mond le

Sulyok Tamás az Indexnek adott nagyinterjúban azt mondta: nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetés. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszél, hogy az államfő a létével fejezi ki a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad.

Szerinte a támogatottság politikai kérdés, az államfő pedig alapvetően jogi, alkotmányjogi keretek között tudja a többséget és a kisebbséget, az egész nemzet egységét képviselni. Sulyok Tamás számára teljesen világossá vált, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnök alkotmányos funkciójának újraértelmezésére. Múlt időben beszélt arról, hogy azért foglalkozott sokat a közösségekkel, mert szerinte egy nemzetet a jól működő közösségei tesznek igazán sikeressé.

A Tisza Párttal ellentétben úgy véli: csak kormányváltás történt, nem rendszerváltás. Magyar Péter kormányfő kritikáival azért nem foglalkozik, mert az "alkalmatlanság és a méltatlanság kategóriáját a magyar alkotmány nem tartalmazza".

Sulyok Tamás nem bánt meg semmit, bár Magyar Péter május 31-ig adott neki haladékot arra, hogy lemondjon, önmagától ezt nem teszi, mert jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná, amíg hivatala gyakorlása nem lehetetlenül el, eleget akar tenni a megbízásának.

Szerinte az alkotmánymódosítás sem jelent majd önmagában rendszerváltást, ha a Magyar-kormány jogalkotást vagy alkotmánymódosítást kezdeményez, akkor azt a jogállami normák és az európai értékek tiszteletben tartásával kell megtennie.

Sulyok a részletszabályokat nem ismeri, fontos szempontnak tartja, hogy az európai és nemzetközi alkotmányos mérce alapján még a látszatát is kerüljék, hogy a konkrét jogalkotási folyamat kifejezett vagy burkolt célja valamely, már megválasztott közjogi tisztségviselő eltávolítása legyen.

Az államfő szerint a bizalom is politikai kategória, nem igazán értelmezhető sem a kormány és a köztársasági elnök, sem a parlament és a köztársasági elnök kapcsolatában.

Frissítés: Magyar Péter: Sulyok Tamás az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is megbukott

Sulyok Tamás a dicstelen kétéves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is - írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon, miután hétfőn az Index interjút közölt a köztársasági elnökkel, aki azt mondta, nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását.

A miniszterelnök Sulyok Tamást "Orbán Viktor báb köztársasági elnökének" nevezte, és úgy fogalmazott: az első perctől nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak olyan államfőre volt szüksége, akinek a fontossági sorrendjében első helyen a Fideszhez való lojalitás áll, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége, ezért esett a választása Sulyok Tamásra.

Magyarországnak viszont olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű, a legszegényebbhez és a legelesettebbhez is - közölte Magyar Péter. Hozzátette, olyan elnökre van szükség, aki segíti a nemzet újraegyesítését, és nem csak a saját menthetetlen bizonyítványát próbálja magyarázni; aki nem megy szembe a magyar emberek akaratával és a rendszerváltással, hanem szolgálja a hazáját.

A kormányfő szerint Sulyok Tamás "a hazug propagandalapnak adott interjújában sok mindenben hazudott", így például a köztársasági elnök feladatköréről, az "orbáni gyermekvédelemben megnyomorított gyermekek" és a kettejük között lezajlott négyszemközti megbeszélések kapcsán is.

Magyar Péter hangsúlyozta, első találkozásukkor az államfő nem utasította vissza a lemondására vonatkozó egyértelmű felszólítását, hanem annyit jelzett, hogy megfontolja azt. A második találkozón pedig annyit kérdezett, hogy ha a lemondás mellett dönt, akkor megfelelő-e, ha az igazságügyi miniszterrel egyezteti annak részleteit - ismertette a miniszterelnök.

Magyar Péter nyilvánvalónak nevezte, hogy az utolsó találkozásuk óta "megérkezett a maffiafőnöktől az ukáz, hogy maradnia kell".

Leszögezte: nincs miről egyeztetni. Sulyok Tamás a "propagandainterjújában" megpróbálta eltagadni, hogy a magyarok milliói április 12-én a rendszerváltás mellett döntöttek, de ez nem változtat a valóságon - írta. Hozzátette, hogy a köztársasági elnök annak a bukott rendszernek a bábja volt, amire a magyarok döntő többsége határozott nemet mondott, és "amely aljas rendszert" mára a magyarok háromnegyede elutasít.

"Önt a magyarok a rendszerváltás és a működő, emberséges Magyarország akadályának tartják" - fogalmazott Magyar Péter Sulyok Tamásról, közölve: az államfőnek távoznia kell, és "távozni is fog", ezt május 31-ig még önként megteheti.

