2026. május 24. 07:27

Még 10 országot fenyeget a Bundabugyo

Tíz országot fenyeget az ebolavírus - a járvány gócának számító Kongói Demokratikus Köztársaságon és Ugandán kívül - figyelmeztetett szombaton az afrikai járványügyi központ (Africa CDC).

"Tíz fenyegetett országunk van" - mondta az Africa CDC elnöke, Jean Kaseya egy sajtótájékoztatón. Ezek az országok Dél-Szudán, Ruanda, Kenya, Tanzánia, Etiópia, a Kongói Köztársaság, Burundi, Angola, a Közép-afrikai Köztársaság és Zambia.

A körülbelül 100 millió lakosú Kongói Demokratikus Köztársaságban mintegy 750 ebolagyanús megbetegedést és 177 feltehetően ebolavírus okozta halálesetet észleltek, és a járvány "gyorsan terjed" - figyelmeztetett pénteken az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

"Ez a járvány - a Kongói Demokratikus Köztársaságban a tizenhetedik - a második legsúlyosabb, amelyet a világban láttunk" - hangsúlyozta Kaseya.

Az ebola vérzéses lázzal járó, nagy arányban halálos kimenetelű betegség, amely testnedvekkel történő közvetlen érintkezés útján terjed, de a vírus, amely az elmúlt 50 évben több mint 15 ezer emberéletet követelt, kevésbé fertőző, mint a SARS-CoV-2 koronavírus vagy a kanyaró.

A mostani járványt okozó, ritka Bundabugyo variáns elleni védőoltás és megfelelő kezelés híján a járvány terjedésének megakadályozására hozott intézkedések lényegében karanténon és az esetek gyors felismerésén alapulnak.

A héten immár másodszor gyújtottak fel az ország keleti részén egy sátrat, amelyben ebolás betegeket ápoltak, és tizennyolc ebolagyanús páciens megszökött.

Csütörtökön Rwamparában gyújtottak fel egy ebolásokat kezelő intézményt, miután a családnak fertőzésveszély miatt nem engedélyezték, hogy elvigyék eltemetni az ott elhunyt egyik helyi lakost.

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége szombaton közölte, hogy három önkéntesük halt meg a járványban Mongbwaluban, akik feltehetően holttestekkel érintkezve fertőződtek meg március végén, egy - nem az ebolával kapcsolatos - humanitárius misszió során.

