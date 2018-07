Anyaország :: 2018. július 17. 11:30 ::

Van még lejjebb: Orbán Viktor nem hajlandó találkozni Mahmúd ’Abbásszal - "Izrael jó példával szolgálhat Magyarország számára"

Orbán Viktor és kísérete ezekben az órákban érkezik Izraelbe. A háborús bűnös Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök kegyeit hajhászva az eddig Izraelbe látogató vezető politikusokkal ellentétben Orbán nem hajlandó ellátogatni Rámalláhba, a Palesztin Nemzeti Hatóság székhelyére, s nem kíván találkozni Mahmúd ’Abbász palesztin elnökkel. Semjén Zsolt egyházügyekért is felelős tárca nélküli miniszter viszont ellátogat a szintén megszállt területen levő Betlehembe. Az Amnesty International két nappal ezelőtt arra kérte a jeruzsálemi Jád Vásém Holokauszt Emlékközpontot, hogy ne engedélyezze az „antiszemita” Orbán Viktor ottani látogatását – írja a Jiszráél Há-Jom izraeli hírportál.



Orbán és Netanjáhu egyik korábbi találkozója (fotó: flash90)

Orbán Viktor és kísérete ma Izraelbe érkezik, s az izraeli sajtóban a miniszterelnök látogatását a közte és a Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök között egy évvel ezelőtt kezdődő kiváló kapcsolattal, sőt a Fidesz és a Likud párt testvériségével is magyarázzák. Az izraeli lapok közül néhány kiemeli, hogy az áprilisi magyarországi választásokat fölényesen megnyert Orbán egyik első útja éppen Izraelbe vezet. Néhányan már azt is rebesgetik, hogy a látogatás folyamán Orbán Viktor személyesen jelenti majd be Ruvi Rivlin izraeli államfőnek (ő az, aki Kövér Lászlót kitiltotta Izraelből – H. J.), hogy hazánk áthelyezi a nagykövetségét Tel-Avivból a nemzetközileg vitatott státuszú Jeruzsálembe.

De hogy még a nemzetközi politikai élet terén is van lejjebb, azt a magyar kormányfő azzal bizonyítja, hogy az Izraelbe eddig ellátogató vezető politikusokkal ellentétben Orbán nem hajlandó elutazni a Jeruzsálemtől mindössze negyedórányi autóútra levő Rámalláhba, a Palesztin Nemzeti Hatóság központjába, Mahmúd ’Abbász palesztin elnökhöz. Orbán húzását még a kormánypártinak ismert Jiszrál Há-Jom (Izrael Ma – ישראל היום) című hírportál is Mahmúd ’Abbász palesztin elnök megalázásaként kommentálja.



Mahmúd Abbász - Orbánra hiába várva Rámalláhban (fotó: Getty Images)

Köves Slomót, a Hábád nevű zsidó törpeszekta „küldött” rabbiját (aki nyilván Orbán társaságában virít majd a Szentföldön – H. J.) az izraeli újság „a magyar miniszterelnökkel szoros kapcsolatot ápoló” személyként mutatja be. Köves azt mondja, hogy Orbán Viktor jó viszonyban van a zsidókkal. „Magyarországon valójában nincs fizikai atrocitásba fajuló antiszemitizmus. Aggodalom nélkül lehet mindenki zsidó, s még a kipát sem kell elrejteni”, nyilatkozta Köves Slomó, majd az Orbán-kormány dicséretére hozzáfűzte: „A kormány hatalmas összeggel támogat minden zsidó ügyet, ami több tízmillió euróban is kifejezésre jut. Másrészt, a rendőrség azonnal vizsgálatot indít minden antiszemita megnyilvánulás esetében, az elkövetők pedig a bíróság előtt felelnek tetteikért.”



Köves Slomó magyarra fordított Talmudot ajándékoz Bibinek (fotó: Shturem.net)

Köves Slomó rabbi Orbán izraeli látogatását kommentálva elmondta: Netanjáhu izraeli miniszterelnök egy évvel ezelőtti magyarországi látogatása igen jó hatással volt a két ország kapcsolataira, amit az is bizonyít, hogy „a látogatás után a magyar kormányfő dicsérően szólt Izraelről. (Miért, a látogatás előtt talán nem azt tette? – H. J.) Köves rabbi ezután a miniszterelnököt jelképesen ismét vállon veregetve kiemelte: „Orbán még azt is mondta, hogy Izrael jó példával szolgálhat Magyarország számára. S az meg, hogy éppen a zsidók országát választotta látogatása célpontjának, a magyar miniszterelnök zsidók iránti viszonyulásáról tanúskodik.”



Köves Slomó, Jiszráél Eichler rabbi és Bibi (fotó: Shturem.net)

A Jiszráél Há-Jom hírportál értesülése szerint Orbán Viktort Jeruzsálemben fogadja Izrael két országos főrabbija is. Orbán Izraelbe érkezése utáni első útja a jeruzsálemi Jád Vásém Holokauszt Emlékközpontba vezet, habár két nappal ezelőtt az Amnesty International arra kérte az emlékközpont igazgatóságát, hogy ne engedélyezze „antiszemita” magyar kormányfő ottani látogatását.

