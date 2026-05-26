2026. május 26. 08:18

A tiszás kampányfilm egyik alkotója lett Magyar Péter kabinetfőnöke

Sümeghy Claudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, a Tavaszi szél - az ébredés című "dokumentumfilm" egyik alkotója lett a miniszterelnök kabinetfőnöke - jelentette be a kormányfő a Facebook-oldalán kedden.

Magyar Péter azt írta, Sümeghy Claudia felsőfokon beszél angol és olasz nyelven, jelenleg az Oxfordi Egyetem executive leadership programjának résztvevője; közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, ahol 200 fős értékesítői csapatával Európa legjobb területi vezetője lett.

Hozzátette, hogy az új kabinetfőnök egyetemista kora óta vállalkozó, ügyvezető, 2016 óta férjével, Topolánszky Tamás Yvan filmrendezővel közös filmgyártó és -forgalmazó cégük producere és kommunikációs vezetője.

Sümeghy Claudia "a Tavaszi szél - az ébredés című dokumentumfilm egyik alkotójaként másfél éve követi és így jól ismeri a munkámat és a Tisza közösségét, a döntéshozatali folyamatainkat és az értékválasztásainkat" - emelte ki a kormányfő.

"Kabinetfőnökként olyan tiszta szándékok által vezérelt, stratégiailag koherens és emberközpontú vezetői környezetet fog teremteni, amelyben a döntések a működő, jövőbiztos és emberséges Magyarország építését szolgálják" - írta.

A miniszterelnök a bejegyzésben köszönetet mondott az eddigi munkájáért korábbi kabinetfőnökének, Velkey Györgynek, aki országgyűlési képviselőként és a Külügyminisztérium államtitkáraként dolgozik tovább.

(MTI)