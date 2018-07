Anyaország, Lapszemle :: 2018. július 18. 12:33 ::

"A kormányfő izraeli útja jót tesz a magyarországi zsidó közösségnek" - és a magyar közösségnek?

Vagy, zsidóul mondva, a "nem zsidóknak"? Ezt döntse el ki-ki magának, gondolatébresztésül alább olvasható a Fidesz egyik propagandalapjának cikke, mely az új fejezetnek örvendezik... Együtt Heisler Andrással és Köves Slomóval. A "nem zsidók" és "nem fideszesek" pedig joggal aggódnak e szép egymásra találás miatt.

Új fejezet az izraeli kapcsolatainkban

Orbán Viktor miniszterelnök a zsidó államba látogat

Tóth Loretta - Magyar Idők

Először látogat miniszterelnökként Izraelbe Orbán Viktor, ahol csütörtökön Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel és Reuven Rivlin izraeli államfővel is négyszemközti tárgyalásokat folytat a két ország kapcsolatának szorosabbra fűzéséről.



Pontosan egy évvel ezelőtt járt hivatalos látogatáson Budapesten Benjamin Netanjahu, az izraeli miniszterelnök pedig már akkor egyértelművé tette, hogy kormánya prioritásként kezeli a diplomáciai kapcsolatok minél szorosabbra fűzését Magyarországgal, illetve a visegrádi országokkal. Netanjahu előtt utoljára Jichák Samír izraeli miniszterelnök járt Budapesten 1989-ben, a kormányfő tavaly nyári vizitje tehát már önmagában szimbolikus erővel bírt, Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott négyszemközti tárgyalásai után pedig úgy fogalmazott: a két ország kapcsolatában új fejezet nyílik – ez ugyanis egy olyan együttműködés kezdetének az alapja, amely a jövőről szól.

E szavak súlya pedig a hétköznapi diplomáciában is tetten érhető, legalábbis ez derült ki Yossi Amrani, Izrael állam budapesti nagykövetének szavaiból: a diplomata az ATV-nek a napokban úgy nyilatkozott, hatalmas előrelépések történtek a kétoldalú kapcsolatokban, a két ország pedig kölcsönösen számíthat egymás támogatására mind a nemzetközi színtéren, mind pedig gazdasági együttműködés terén. Ezt támasztja alá, hogy Benjamin Netanjahu a külföldi vezetők közül először gratulált Orbán Viktornak az áprilisi újraválasztásához, egyúttal pedig izraeli látogatásra invitálta a magyar kormányfőt.

Orbán Viktor delegációjának a magyar kormány négy minisztere is tagja – közölte kedden Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a távirati irodával. A tájékoztatás szerint csütörtök délelőtt kerül sor a két miniszterelnök négyszemközti megbeszélésére, majd a plenáris tárgyalás következik, amelyen magyar részről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vesz. Szintén csütörtökön fogadja Orbán Viktort Reuven Rivlin izraeli államfő, majd pedig a magyar kormányfő hazánkhoz kötődő, illetve magyar származású izraeli személyiségekkel találkozik. A program szerint találkozik David Lau askenázi főrabbival, valamint felkeresi a Jad Vasem emlékközpontot, ahol koszorút is elhelyez, majd fát ültet a Nemzetek Ligetében.

A kapcsolatoknak egyébként fontos alapja, hogy a magyar kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben, és támogatja a hazai zsidó közösség fejlődését.

Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke múlt héten a Times of Israel című portálnak nyilatkozva háláját fejezte ki Orbán Viktornak az ­izraeli állammal való kapcsolat erősítéséért, és úgy vélte: a kormányfő izraeli útja jót tesz a magyarországi zsidó közösségnek. Izrael egy erős ország, így ez Orbán Viktor külpolitikájának győzelmét jelenti – fűzte hozzá a Mazsihisz-elnök.

Hasonlóképp nyilatkozott Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija, aki szerint alig van hatékonyabb eszköz az antiszemitizmus csökkentésére, mint az, hogy a magyar kormányfő nyíltan dicséri a zsidó állam által elért eredményeket a nemzetközi porondon.

Ennek legutóbbi példája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának a július elején megrendezett ülésén Magyarország támogatott egy, az antiszemitizmust elítélő nyilatkozatot.