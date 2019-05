Anyaország :: 2019. május 30. 14:15 ::

Budaházy: minden alapot nélkülöz, hogy a Mi Hazánk Mozgalmat a Fidesz kreálmányának tartanám

A balliberális sajtó Mi Hazánk Mozgalommal kapcsolatos óriási “felfedezéséről”

A tegnapi nap folyamán végigsöpört a hazai balliberális sajtón a Partizán nevű komcsi szennywebhely óriási “felfedezése”, akik a kapuvári előadásom videójának nyilvánossá válása után közel két héttel, most kiollózták belőle a Mi Hazánk és Fidesz viszonylatáról mondott gondolataimat. (Nálunk május 21-én jelent meg, címlapon, úgyhogy tényleg csak az idiótáknak volt meglepetés ez a videó - a szerk.)



Kedves balfékek! A mondanivalóm összefüggéseiből kiemelt részletekkel való EP-választás utáni lejáratókampány-kreáló szánalmas erőlködésük bizony már eső után köpönyeg.

Az, hogy én a Mi Hazánk Mozgalmat a Fidesz valamiféle kvázi kreálmányának tartanám, ahogy ezt érzékeltetni próbálják, minden alapot nélkülöz. Mint ahogy az ilyen baromságok is, hogy én “beismertem”, “elismertem”, hogy a Fidesz támogatja őket. Én nem “ismertem be” semmit. Nem is tehetem, mert nem vagyok bennfentes Mi Hazánk-témában, pusztán a nyilvánosságban látottak alapján formálok véleményt.

A lényeg pedig annyi, hogy véleményem szerint a Fidesznek is jól jön egy tőle jobbra álló párt, amit a Mi Hazánk megtestesít, ezért is ad neki médianyilvánosságot a kezdetek óta. Ennyi! De ebben semmi újdonság nincs senki számára, mert ez egyszerűen köztudomású dologként tapasztalható volt az elmúlt időkben.

Ettől még a Mi Hazánk egy önálló pártképződmény. Az már más kérdés, hogy szerintem jelenlegi működésében nem testesít meg többet annál, mint ami a Fidesznek is kell. Persze ez se feltétlenül nagy baj, csak úgy gondolom, hogyha az én elképzelésem szerint hoztunk volna létre egy új radikális pártot, akkor az már most is több lehetne ennél.

Ezzel ezt a témát lezártnak tekintem, és megkérek mindenkit, hogy ne csámcsogjon rajta tovább, kiforgatva a szavaimat!

(Budaházy.info)

Frissítés: végre Sneider Tomi is rájött, mit lehetne bedobni a lemondás bejelentése helyett

Ami a Fidesznek Soros, az lesz a Jobbiknak a Mi Hazánk - bizonyára miattuk olvadt el 870 ezer szavazójuk egyetlen év alatt: