2026. május 26. 09:14

Megszűnnek a parkolóautomaták Budapesten, és a díjak is emelkednek júliustól

Megszűnik az összes parkolóautomata, és a parkolás is drágul Budapesten július 1-től – emlékeztet az RTL híradója. A főváros szerint túl sokba került az automaták üzemeltetése, ezért kell megszüntetni őket. A Népszava korábban arról írt, hogy volt olyan kerület, ahol évi bruttó százmillió forintba került az automaták működtetése.

Az RTL több járókelőt is megkérdezett, és kiderült, a legtöbben már most is inkább telefonról intézik a parkolást. Az automaták leszereléséről valójában már 2024-ben döntött a Fővárosi Közgyűlés, de a változás csak most júliustól lép életbe. Az azóta miniszterként politizáló Vitézy Dávid korábban fővárosi politikusként beszélt arról, hogy az automatás pénzbeszedés többe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek.

A Népszava szerint a BKK azt javasolja, hogy akik továbbra is készpénzben fizetnének, azok fizethessenek a kerületi parkolás üzemeltetési irodákban. A javaslat szerint az autósoknak egy napjuk lenne arra, hogy utólag készpénzben fizessenek a parkolásért. A kártyás fizetés aránya ugyanakkor már most 90 százalék feletti a BKK adatai szerint.

A legdrágább belvárosi, „A” jelzésű zónában 600-ról 800 forintra emelkedik az óradíj, a „B” zónában 450-ről 600-ra. A „C” zónában 400 forintot, a „D”-ben pedig 300 forintot kell majd fizetni óránként júliustól. A változtatásokkal milliárdos összeget lehet majd lefaragni a fővárosi parkolási rendszer költségeiből, írja a Telex.