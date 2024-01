Anyaország, Extra :: 2024. január 3. 10:54 ::

Lehet ezt még fokozni? - Már Schmidt Mária bögréitől is retteg a TEV

A Tett és Védelem nevű zsidó érdekvédelmi szervezet évek óta pásztázza a közéletet, de még az azon túli területeket is, nem felfedezhető-e fel valahol némi antiszemitizmus. És hát "meglepő" módon találnak is mindig. Egészen nem várt helyeken is.



Zsidó zsidónak farkasa, esetleg nácija - gondolják a héber gárdisták (fotó: Bődey János / Index)

Hiába no, az állami milliókkal támogatott szervezetnek olyan képességei vannak, amelyek másnak nincsenek: azért fizetik őket, hogy meglássák ott is antiszemitizmust, ahol az egyszerű gójok nem. Most a Terror Háza Múzeumban láttak olyat, amit nem szabadna.

Így rettegnek:

Megengedően hozzáteszik: "Nem feltételezzük, hogy az intézmény népszerűsítené szeretné a nyilas eszméket – e termékek láttán azonban óhatatlanul felmerül a gyanú, hogy itt bizony azokat a vásárlókat is megcélozzák, akik nem annyira a Terror Házának, mint inkább a jelkép által szimbolizált eszméknek a rajongói."

- És ki lehet itt a célközönség, ki szeretne nyilaskeresztes bögréből teázni, kávézni? - fűzik hozzá drámaian.

A bögre másik oldalán egyébként ott virít egy vörös csillag is, és egyébként is, a bögrére rá van írva, hogy Terror Háza.

Mégis miféle célközönséget sejtenek? Azt gondolják, létezhet olyan nyilas, hungarista érzelmű személy, aki azonosulni tud ezzel a kontextussal? Ez maximum csak a zsidók sztereotip fantáziájában létezik. De lehet, hogy magukból indulnak ki, tekintve, hogy amit az elmúlt hónapokban Gázában művelnek, az színtiszta etnikai alapú terror, és egy nép kiirtása...

