2026. május 25. 07:52

Fellázadtak a rabok egy venezuelai börtönben - a törvénytelenségek zavarják e jóravaló embereket

Több száz rab lázadt fel vasárnap a Venezuela nyugati részén lévő Barinas börtönében, az emberek a börtönigazgató távozását követelik, aki szerintük nem lép fel az intézményben zajló törvénytelenségek ellen.

A rabok egy videóban, amelyet az ország büntetés-végrehajtási intézményeit figyelő NGO az X-en is megosztott - azt mondták, a börtönigazgató, Elvis Macuare Guerrero nem tett semmit, amikor a börtönőrök több fegyvertelen társukat lelőtték, valamint azzal vádolták a börtön vezetését, hogy elvette a ruháikat, megtagadja a látogatásokat, és arra kényszeríti őket, hogy kábítószert áruljanak.

Hozzátették azt is, hogy békésre tervezték a tiltakozást, azonban az őrök tüzet nyitottak rájuk, és többen megsebesültek.

Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósításában azt közölte, a rabok - akik közül sokan eltakarták az arcukat - azt skandálják, hogy "soha többé kínzást!".

A rabok családtagjai a tiltakozás hírére megpróbáltak behatolni az épületbe, majd összecsaptak a Nemzeti Gárda kirendelt egységeivel. Néhány embernek sikerült bejutnia a börtönbe, ahonnan szemtanúk szerint ezt követően kiabálások és robbanások hallatszottak.

A venezuelai hatóságok egyelőre nem reagáltak a sajtó megkeresésére.

