Amúgy is üdítő, hogy van még fideszes újságíró, aki mer helyteleníteni a sajátjaitól jövő intézkedést, mer árnyaltan gondolkodni, az igazságot keresni, és nem azzal véd minden védhetetlen lépést, hogy ha a baloldal, a Mi Hazánk vagy bárki más bírálja, akkor az csak jó lehet, vagy legalábbis ők sokkal rosszabbak, és akkor inkább beszéljünk arról, mennyire rosszak, ezzel el is terelve a szót a tárgyról.



Egyre csak dagad a botrány a köztársasági elnök által a bicskei gyermekotthon igazgató-helyettesének adott kegyelem miatt. Nekem is nagyon sokan írtak, írtatok, hogy mondjam már meg, akkor most miért nem emelem fel a szavam, amikor egy pedofil segítőt szabadítottak az országra…

Mivel mélységében ismerem az ügyet, olyan részleteket is, amit más szerintem nem, de nem akarom egyesével annyiszor leírni, leírom itt.

A kegyelem szerintem hiba volt. Nagy hiba. De szó sincs arról, amit az erről szóló cikkek, pláne kommentek habosítanak.

A bicskei otthonban olyan borzalmas dolgok történtek, amire nincs szó, sem bocsánat. Nem nyolc évet érő borzalmak… Az viszont kategórikusan nem igaz, hogy azt bárki segítette, direkt eltussolta volna. Ugyanakkor többen is elkövettek egy olyan hibát, amit a gyermekvédelemben nem lenne szabad!

Nem a gyerekeknek hittek!

Ezért nem volt a fiúknak védelme, menedéke. Én pont ebből az ügyből tanultam meg, hogy ha egy kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek bizalommal segítséget kér, nem szabad megkérdőjelezni, hogy igazat mond-e. Hinni kell neki, mert a következő óriási törés a bántalmazottnak, amikor végre rengeteg elfojtás után kifakad, és segítséget próbál kérni, elutasítják, sőt megkérdőjelezik az igazságát. Soha többé nem fog hinni, hanem csendben tűr, amíg csak bír… aztán meg … inkább nem is folytatom…

Persze van rengeteg hamis vád, de az, akihez a gyerek segítségért fordul, szerintem sosem szabad, hogy a szava igazát kétségbe vonja.

Endre, az ominózus igazgató-helyettes évekkel ezelőtt kérte a segítségem, ahogy fogalmazott, egy ellene zajló koncepciós per miatt. Rengeteget beszélgettünk, vívódtam. Aztán nemet mondtam.

Endre mindvégig állította, hogy lefizetési kísérletről nem volt szó és nem akarta arra kényszeríteni az áldozatot, hogy visszavonja a vallomását. Részletesen beszélt arról, milyen kapcsolatok, történések lehetnek amögött, hogy a fiú ezt mondta…

Ma sem tudom, hogy mindebből mi az igaz. Hogy mi a valódi igazság. Talán a kettő között. De Endre akkor is elkövetett valamit, ami ugyan nem a pedofil támogatása, de igen is nagy bűn. Annak a vadállatnak hitt, csak azért mert olyan neves, elismert szakember volt, mert sosem nézték ki belőle, mert nem lehet…

Pedig lehetett. Azok a borzalmak megtörténtek. De egészen addig nem hitték el, Endre biztosan nem, amíg tárgyi bizonyíték nem volt. Az igazgató lefoglalt gépén a tengernyi gyerekpornó.

Mivel Endre a főnökének hitt, csak azért mert az olyan szaktekintély és olyan jó embernek ismerte, sok mindent nem vett észre, nem látott, vagy nem akart làtni.

Ha megpróbálta visszavonatni a vallomást, ahogy az ítéletben áll, ezért tette. De ez éppen elég. Nincs keresnivalója így a gyermekvédelemben és ezt neki is megmondtam, azzal együtt, hogy nem, én biztosan nem segítek…

Én nem adtam volna kegyelmet. Egyfelől azért mert azt a pár hónapot háziőrizetben ki lehetett volna bírni. Azért mert a felelősséget vállalni kell, akkor is, ha a kimért büntetés neki magának túl súlyosnak tűnik úgy, hogy “mindössze” azt tartja bűnének, hogy rossz embernek hitt.

A kegyelem azért hiba, mert ez alól a felelősség alól ment fel. És ha nem súlyos bűn gyermekvédelemben a bántalmazó mellé állni, mégha tudatlanságból is, és nem az áldozatnak megadni minden segítséget, az óriási nagy baj.

És még valami böki a csőröm.

Itt egy valódi pedofil. F. Márton. Kőkemény másfél éves munkánk, hogy bíróság elé áll végre, 20 év ki tudja mennyi borzalma után. Megszólaltak áldozatok, édesapa, nem könnyen, hogy tanítsanak minket valódi gyermekvédelemre. Mégsem ezzel van tele a sajtó.