Libsi, de a Mi Hazánkra szavazna, végül is az AfD-re is voksolnak korábbi baloldaliak - derül ki Skrabski Fruzsina Facebook-bejegyzéséből:

Kérdezte egy olvasó, hogy mi a véleményem a Mi Hazánkról és miért neveztem szélsőjobbnak. Úgyhogy írok róluk egy hosszabbat.

Kezdjük azzal, hogy nagyon örülök, hogy vannak. Az egyetlen konstruktív ellenzék, ráadásul a migrációs témát ők kezdték, a végrehajtó maffiát ők leplezték le. Úgyhogy megarespekt!

T0roczkai (akinek a nevét nem lehet leírni a facebookon, abszurditás!) nagyon tehetséges politikus, szuperül beszél, nyilatkozik. Képességei alapján sokkal népszerűbb kellene legyen.

Egy csalódott fideszes számára jelenleg az egyetlen vállalható alternatíva.

Szeretem Dúró Dórat és Novák Elődöt is, egyrészt, mert jó példát mutatnak, másrészt vagányak. A könyvdarálás annyira nem tetszett, de a plakátátírás szuper volt és a családot népszerűsítő hirdetéseik is, a kismama szépségverseny is jó ötlet. A szívhang rendelettel is egyetértek.

Borvendég Zsuzsa nagy kedvencem. Nagyon örülök, hogy kijutott az EP-be.

Rendkívül igazságtalannak tartom, hogy a facebookon és az instán letiltva, korlátozva vannak. Ez egy hatalmas versenyhátrány, biztos sokkal több szavazatuk lenne, ha láthatóak lennének.

De! Azért nehéz nem szélsőjobboldalinak nevezni őket.

Kezdjük ott, hogy mélyinterjút készítettünk anno Zagyva Gyulával, aki a vármegyéseknek az egyik oszlopa volt. Hát, ha az nem szélsőjobb, ami ott elhangzott, akkor nincs szélsőjobb…

A kurucportálról ne is beszéljünk.

Ezentúl voltak vad ötleteik: a halálbüntetéstől, a bérrabtartáson át, a covidtagadásig.

Egy kis személyes durcám is van: Zagyva elhívott egy tárgyalásra, ahol azt bizonyították, hogy magyarok elleni rasszista támadás áldozatai voltak az áldozatok. Zagyva nem jött el, én ott álltam egyedül, 20 kopasz fickó között - ők is hallgatóságnak jöttek. Amikor az egyik nagyhangú kopasz elkezdett kóstolgatni, hogy te egy ilyen libsi vagy! T0roczkai is ott volt és mondtam neki, hogy védjen meg, amire ő azt mondta, hogy tényleg libsi vagyok…

Pedig akkor már régóta harcoltam Bud@házyékért, a börtönbe is elmentem. Ezt ő is tudta.

Végül úgy szabadultam meg, hogy nagyon nyugodt maradtam és mondtam nekik, hogy igazán bátrak huszan egy nő ellen. Gondolom nem a bíróságon, a tárgyalóterem előtt akartak megverni…

Szóval van ilyen élményem, de ez nem írja felül a azt a sok eredményt, amit az elején leírtam. A tényfeltárásokat.

Apropo egyébként: a Schadl-Völner-ügyet konkrétan nekik köszönhetjük, ezt nem szabad elfelejteni!

Még egy téma: valahogy úgy képzelem, hogy az ellenzékiek nem szavaznak rájuk, de ki tudja, végülis most Németországban az Afd-re is szavaznak volt baloldaliak…