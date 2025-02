Anyaország :: 2025. február 22. 17:22 ::

Évértékelőt tartott Orbán Viktor

Február 22-én, szombaton tartotta meg évrétékelőt Orbán Viktor. Alább az összefoglaló az eseményről a 24 nyomán.

Nyitányként Orbán Pozsgay Imrét idézi: semmi sem olyan változékony, mint a múlt. Ezért a frissre felkészülve mindig elolvassa a tavalyi beszédét. Ma könnyű napja van, mert tavaly arról beszélt: a világpolitika színpada teljesen más képet mutat majd az év végén, mint 2024 elején, és Magyarország mozgástere rég nem látott mértékben kitágul. Így is lett – jegyezte meg. Novák Katalin lemondása, a háború és az infláció ellenére nagy győzelmet arattak a júniusi EP-választáson, „a patrióta szó hangosabban hallatszik Brüsszelben, mint valaha”, noha Brüsszelben hazaszeretetről beszélni Orbán szerint olyan bátorságot igényel, mint lila sállal állni a Fradi B-középben.

A politikában csak a változás állandó, szenvedés nélkül nincs győzelem, és a következőre már csak 14 hónapot kell várnunk – vetítette előre Orbán.

2024 „férfias” év volt, tegnap még eretnekek voltunk, ma már nálunk kopogtat a fél világ. „Örökzöldek vagyunk, mint a Rolling Stones” – mondta a miniszterelnök.

Orbán is szóba hozta Magyar Pétert, mondván, úgy látszik, az évértékelő első sorából „nem is olyan hosszú az út Weber úr zsebéig”. Hozzátette, „a mi közösségünk ereje a hűség”, a Fidesz is ezt jelenti, „aki ezt nem érti, annak kívül tágasabb. A végén mindenki azt kapja, ami jár neki.”

Az idei év más lesz, most mi járunk a történelem főutcáján. Az Európai Unió felháborodott, hogy nélküle kezdődtek a béketárgyalások – mondta Orbán, majd lebalekozta Európa vezetőit egy Demján Sándortól kölcsönzött anekdotával.

Eddig lázadtunk, most már győzni akarunk – folytatta. Trump elnök azonban nem a megváltónk, hanem a harcostársunk, hosszú küzdelem vár rá odahaza, de vele kaptunk egy esélyt Orbán szerint: 2025 legyen az áttörés éve.

Az amerikaiak kidobálták a csontvázakat a szekrényből, leleplezték azt a hálózatot, amely civil szervezeteket, újságírókat pénzelt, „liberális véleménydiktatúrát” működtetett Orbán szerint.



Fotó: Benko Vivien Cher/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI

„Nekünk a birodalom budapesti lerakatával kell elbánnunk” – folytatta, ezért kormánymegbízottat küldenek az USA-ba, hogy begyűjtsön minden adatot, majd megteremtik az alkotmányos, jogi lehetőségét annak, hogy ne kelljen tétlenül nézni, hogy álcivil szervezetek kiszolgálják a külföldi érdekeket. „Az amerikai nagykövet elment, kicsengettek, vége a nemzetközi védelemnek, legyen új törvény az amerikai Magnyickij-törvény mintájára, zárjuk el a Soros-hálózat pénzcsapjait” – fogalmazott. Szerinte „a birodalom budapesti lerakatával” húsvétig végezhetnek is.

Öt fronton harcolunk Brüsszellel. Nem engedünk a migráció és a gyermekvédelem ügyében sem, sőt védekezés helyett menjünk át támadásba – mondta Orbán. „Írjuk bele az alkotmányba, hogy az ember vagy férfi, vagy nő”, a Pride felvonulás szervezőinek pedig azt javasolta, ne vesződjenek az idei rendezvény előkészületeivel, kidobott pénz és idő lenne (hányszor ígért már hasonlót, valahogy sosem lett belőle semmi - a szerk.)

Ukrajna soha nem lesz az Európai Unió tagja Magyarország ellenében, az ukrán csatlakozás ugyanis tönkre tenné a magyar gazdákat és az egész nemzetgazdaságot – jelentette ki ezután.

A gazdaságpolitikára tér át a miniszterelnök. Meghirdetik a „száz új gyár” programot – jelentette be. Szerinte az ellenzék korábban lekicsinylően beszélt a gyárakról, összeszerelő üzemeknek minősítette a Magyarországra települő gyárakat, noha a termelés nélkül egyetlen ország sem tud megélni.



Nagy Feró, a "lázadó", Pataky Attila, Mága Zoltán cigányzenész az első sorokban (fotó: Benko Vivien Cher/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI)

A családi kedvezmények megduplázása mellett bevezetik a két- és három gyermeket nevelő nők örökös szja-mentességét – jelentette be Orbán Viktor.

A háromgyermekesekét már 2025-ben, a két gyermeket nevelő nőkét 2026-tól, lépcsőzetesen.

A miniszterelnök megjegyezte, hogy ez óriási kiadás, de a „nekilendülő gazdaság” fedezi a költségét (és vannak, akik ezt még el is hiszik... - a szerk.).

A csed és a gyed is jövedelemadó-mentes lesz.

Orbán arra utasította Nagy Márton gazdasági minisztert, hogy „szép szóval” állítsa meg az élelmiszerárak növekedését a kereskedelmi láncokkal tárgyalva, mivel azok megengedhetetlen mértékben emelték például a tojás és a tejtermékek árát. Ha ez nem sikerül, akkor jön a hatósági ár, sőt akár a haszon korlátozása is, bár a kormányfő ide nem szeretne eljutni.

Azt is közölte, hogy a nyugdíjasok egyes élelmiszerek – zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek – esetében áfavisszatérítést kapnak majd havonta egy bizonyos összegig.

A baloldali ellenzékre ellenzékre tér ki Orbán a beszéde végén a szokásos panelekkel: Brüsszel érdekeit képviselik, onnan kapnak védelmet. Hogy mi lesz ennek a vége? Az Orbán szerint Arany János versét idézve, "nagyot koppannak majd".

(24 nyomán)

