2026. május 25. 07:32

Elszaporodtak az aranysakálok Boszniában, a vadászok veszélyre figyelmeztetnek

Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában, a vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is - számolt be a Dnevni Avaz című boszniai napilap az internetes oldalán.

A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apróvadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek.

A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelme érdekében.

A szakemberek ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az aranysakál az elmúlt években a Balkán számos országában elterjedt, állománya pedig folyamatosan növekszik.

(MTI)