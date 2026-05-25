2026. május 25. 06:56

Sikeresen elindult a Sencsou-23 űrhajó a kínai űrállomásra

Kínai idő szerint vasárnap este 23 óra 8 perckor elindult a Sencsou-23 űrhajó három űrhajóssal a fedélzetén az északnyugat-kínai Csiucsüan kilövőbázisról - jelentette a kínai állami média.

A háromfős legénység - Csu Jang-csu parancsnok, Csang Cse-jüan pilóta és Lai Ka-jing kutatási szakértő - várhatóan hat hónapot tölt a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Tienkung (Mennyei Palota) kínai űrállomáson, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el, és űrsétákat hajtanak majd végre.

Csu Jang-csu korábban már részt vett a Sencsou-16 küldetésben, míg Csang Cse-jüan és Lai Ka-jing most repül először a világűrbe. Csang korábban a kínai légierő pilótájaként szolgált.

A küldetés kiemelt szereplője Lai Ka-jing, aki korábban a hongkongi rendőrség műszaki szakértőjeként dolgozott. Ő az első hongkongi űrhajós, egyben az első kínai női civil, aki űrrepülésen vesz részt.

A kínai űrügynökség (CMSA) szóvivője korábban közölte: a küldetés során az egyik űrhajós hosszú távú, egyéves űrbeli tartózkodást vizsgáló kísérletben is részt vesz.

A Tienkung űrállomáson jelenleg a Sencsou-21 személyzete tartózkodik: Csang Lu parancsnok, Vu Fej űrmérnök és Csang Hung-csang küldetésspecialista tavaly novemberben érkezett az állomásra. Az űrhajósok szombatig 203 napot töltöttek az űrben, amellyel új kínai rekordot állítanak fel a leghosszabb egybefüggő űrbeli szolgálat terén, miután áprilisban egy hónappal meghosszabbították küldetésüket.

A Sencsou-23 legénysége a következő napokban veszi át a szolgálatot a jelenlegi személyzettől, amely várhatóan május végén tér vissza a Földre.

Kína 2003-ban indította el első emberes űrmisszióját, azóta már eurómilliárdokat fektetett be űrprogramjába, és tervei között szerepel, hogy 2030-ra embert küld a Holdra is.

(MTI)