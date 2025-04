Anyaország :: 2025. április 28. 20:35 ::

Szexvideó, drogbotrány - Magyar Péter szerint így próbálják majd ellehetetleníteni a pártját

A Tisza Párt jövő évi országgyűlési választáson való indulásának ellehetetlenítéséről beszélt Magyar Péter, a párt elnöke a hétfői Magyar Infón. Elmondta, hogy hónapok óta zsarolják, fenyegetik és próbálják megvesztegetni a munkatársait.

Több helyről visszajutott hozzánk az az információ, hogy kábítószert helyezhetnek el az én vagy a munkatársaink csomagjaiban, gépkocsijában, ingatlanjában. Azt mondják, a drogszabályok szigorítása is ezt készíti elő – mondta Magyar, hozzátéve, hogy sem ő, sem a kollégái nem fogyasztanak kábítószert, amit, ha kell, hajlandók drogteszttel igazolni. Magyar azt is elmondta, hogy a gyerekeivel zsarolják: állítása szerint megfenyegették, hogy elveszik tőle a közös felügyeletet. Azt mondta, olyan üzeneteket is kap, hogy mesterséges intelligenciával manipulált szexvideókat készülnek nyilvánosságra hozni róla.

Magyar az ellene készülő plakátkampányról is beszélt: állítása szerint a különböző plakátváltozatokon Zelenszkij elnökkel együtt szerepel, és a kezében zászlót tart.

Úgy akarnak majd fogást találni rajtunk, hogy hamis bizonyítékokat gyártanak. Ne lepődjenek meg, ha az lesz a hír a propagandában, hogy külföldön széfet vagy offshore számlát találtak Magyar Péter nevén – állította Magyar, aki szerint az a cél, hogy megfosszák őt az európai parlamenti mandátumától. Hozzátette, hogy ez a módszer már Donald Trump ellenfeleinek sem jött be az Egyesült Államokban.

Folyamatban vannak ügyészségi és NAV-vizsgálatok is a Tisza ellen, mondta Magyar, aki szerint ezek azzal a céllal zajlanak, hogy megpróbálják ellehetetleníteni az indulásukat.

Tarr Zoltán EP-képviselő is részt vett a Magyar Infón, és a pártfinanszírozási rendszert kritizálta, Magyar pedig elmondta, hogy a Tisza meg tud élni a támogatói hozzájárulásaiból.

Magyar arról is beszélt, hogy megváltoztatják a közös listaállításra vonatkozó szabályokat. Eddig az a szabály volt érvényben, hogy több párt együtt indulása esetén két párt esetében 10, több párt esetén 15 százalékot kellett elérni, ezt Magyar szerint le fogják szállítani ötre. Tovább szigorítják a pártok indulására vonatkozó adminisztratív szabályokat, hogy keresztbe tegyenek a Tiszának, valamint eltörlik a Fidesz által bevezetett összeférhetetlenséget a polgármesterek és az országgyűlési képviselők esetében, le fogják vinni a parlamenti bejutási küszöböt, ha kell, 3, ha kell, 1 százalékra, mondta Magyar.

Emellett Magyar szerint a győztes kompenzációt is el fogják törölni, hogy a Tiszát nehezebb helyzetbe hozzák, és megakadályozzák, hogy kétharmados többséget szerezzenek.

A jelöltállítási határidő után lát majd neki a Fidesz és az óellenzék a tiszás jelöltek levadászásának, hogy később ne tudjanak újat találni helyettük, tette hozzá a Tisza elnöke, aki szerint ezért 5-10 budapesti körzetet kapnak cserébe a szatellit ellenzéki pártok a Fidesztől.

„Ezek nem vádak, mindenki látni fogja, hogy a Fidesz lépéről lépére fogja bevezetni ezeket” – mondta Magyar, hozzátéve, hogy mindez azt jelenti, hogy félnek, pániküzemmódban van a Fidesz.

(24 nyomán)