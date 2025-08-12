Anyaország :: 2025. augusztus 12. 08:44 ::

Az ügyészség ráébredt, hogy egy 15 éves gyermek "halál a szivárványosokra!" rikkantása mégsem terrorcselekmény

– Halál a feketékre, a muszlimokra és a szivárványosokra! – írta korábban közösségi oldalán egy 15 éves győri diák, akit le is tartóztattak az FBI jelzései alapján.



A Blikk arról ír, hogy a fiú sorsa jóra fordult, és – szinte példátlan módon – büntetés nélkül megúszhatja, hogy "nyilvános kivégzéseket tervezett" még az év elején. A muszlim, fekete és "LMBTQ-személyek" elleni fenyegetéseit egy internetes csevegőprogramban tette közzé, amire felfigyelt az FBI, az elitgimnáziumba járó gyermeket pedig letartóztatták.

A lap szerint július végén vádemelés helyett az ügyészség három évre feltételesen felfüggesztette az eljárást, így a "terrorcselekmény elkövetésével" fenyegetéssel gyanúsított fiatal fellélegezhet. A pártfogó felügyelet alatt álló gyereknek ezen idő alatt annyi a feladata, hogy néhány magatartási szabályt betartson, amiket előírtak neki.

A fiú ügyvédje, Lichy József a lapnak elmondta, hogy a diáknak többek között írnia kell egy tízezer karakter terjedelmű fogalmazást arról, hogy a cselekményének milyen hatása volt önmagára és családjára, illetve ki kell fejtenie, hogy számára mit jelent a béke és az együttélés, valamint, hogy a jövőben milyen tényezők ösztönzik majd arra, hogy tartózkodjon az ismételt bűnelkövetéstől. Emellett pszichoterápiás kezelésen kell részt vennie, illetve törekednie kell a tanulmányai folytatására. A pártfogó felügyelőnek meg kell mutatnia a közösségimédia-oldalait, megosztásait, kommentjeit. De nem tölthet le és nem használhat titkosított kommunikációs alkalmazásokat sem.

A diákot öt hónap után engedték ki a javítóintézetből, egy hónapig házi őrizetben volt, de most már oda mehet, ahova csak akar.

