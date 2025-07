Anyaország, Háború :: 2025. július 17. 15:12 ::

Szijjártó a nagy elégtételvétel során eldicsekedte: ők a magyarellenes kijevi rezsim legnagyobb villamosenergia-ellátói; több százmillió köbméter földgázzal is kedveskednek nekik

A kormány kitiltotta azt a három, a kényszerszorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, akiknek szankciós listára helyezését előző nap kezdeményezte az Európai Uniónál - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.



Nem az áram és a gáz leállítása az elégtétel, hanem az, hogy kitiltottak három ukránt, akiknek valószínűleg eszük ágában sem lett volna hazánkba jönni - tehát egy újabb pótcselekvés Fidesz módra, ahogy már megszokhattuk tőlük (fotó: Szijjártó Fb-oldala)

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-üzbég gazdasági vegyes bizottság ülését követő közös sajtótájékoztatón kitért Sebestyén József esetére is, akit nemrég kényszersorozás közben toborzók agyonvertek Ukrajánban. Rámutatott, hogy az Európa Tanács jelentésében is megerősítették, hogy az országban a sorozás során előfordul fizikai erőszak és kínzás is.

Emlékeztetett arra, hogy mivel ennek már magyar áldozata is van, a kormány előző nap kezdeményezte három személy szankciós listára helyezését Brüsszelben. Elmondta, hogy az ukrán szárazföldi haderő személyügyi főnökéről, a Nyugati Műveleti Parancsnokság parancsnokáról és a védelmi minisztérium mozgósításért felelős főosztályvezetőjéről van szó.

"Mindaddig, amíg ez megtörténik, a mai napon intézkedtünk arról, hogy mind a három embert kitiltsuk Magyarország területéről" - tudatta.

A miniszter végül újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a magyar-ukrán kapcsolat befagyásával Kijev nagy bajban lenne, ugyanis

hazánk ma a szomszédos ország legnagyobb villamosenergia-ellátója, illetve több százmillió köbméter földgáz érkezik Ukrajnába Magyarországról.

"Tehát akkor lenne csak igazán nagy bajban Ukrajna, ha befagynának ezek a kapcsolatok" - mutatott rá.

"Ilyenkor szeret a nemzetközi közvélemény is, a liberális politika is hibásokat keresni. Na, most segítek nekik. Nem mi vettük el az ukránok kisebbségi jogait itt, Magyarországon. Nem mi állítottuk le tavaly az olajszállításokat. Nem Magyarországon gyújtogatnak ukrán templomokat. Nem ukrán ember halt bele magyar sorozásba" - mondta.

"Értem én, hogy a kormánnyal szembeni szimpátia sok esetben meghatározza a létet és a tudatot, de legalább az alapvető igazságot tartsa tiszteletben mindenki, legalább itt Magyarországon" - összegzett.

(MTI nyomán)

