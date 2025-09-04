Anyaország :: 2025. szeptember 4. 09:50 ::

Sorozatban halnak meg az AfD jelöltjei az önkormányzati választások előtt

Az Alternatíva Németországért (AfD) immár hét jelöltje halt meg rövid időn belül - az Index megfogalmazása szerint "rejtélyes körülmények között", de a párt vezetői szerint mindannyian természetes halállal hunytak el.

Mindegyik elhunyt az Észak-Rajna–Vesztfália tartományában indult volna a szeptemberi helyhatósági választáson, emiatt új szavazólapokat kell nyomtatni, az eddig beérkező levélszavazatokat pedig megsemmisítik.

Az elhunytak egy része 70 év feletti, és az AfD egyik szóvivője szerint többen is súlyos betegséggel küzdöttek.

Kay Gottschalk, az AfD tartományi alelnöke visszautasította a halálesetekkel kapcsolatos találgatásokat, és a Welt TV-nek adott nyilatkozatában azt ígérte, hogy "a szükséges érzékenységgel és gondossággal fogjuk vizsgálni az ügyeket". Ugyanakkor kiemelte, hogy egyik esetben sincs gyilkosságra utaló jel. Ezt erősíti a rendőrségi kommunikáció is, mely szerint nem találtak idegenkezűségre utaló jeleket.

A halálesetek akkor történtek, amikor az AfD egyre népszerűbb az országos politikában.