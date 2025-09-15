Anyaország, Publicisztika :: 2025. szeptember 15. 10:33 ::

Egy szürreális tény a Bűnvadászok legújabb akciója kapcsán

Amint arról beszámoltunk, egy csepeli telektulajdonos, Nagy Zoltán Istvánné kereste meg a Mi Hazánk csepeli elnökét és országgyűlési képviselőjelöltjét, Rizmayerné Csík Erzsébetet. Férjével megvásároltak egy mezőgazdasági földterületet, majd utána szembesültek vele, hogy a telken lévő konténerhez egy cigány is tartozik, akinek esze ágában sincs onnan távozni.

Mint írták, a telket és a konténert elfoglaló bitorlónak semmilyen jogosultsága nincs az ott tartózkodásra. S mivel a telek minősítése mezőgazdasági földterület, így nyilván a lakcímkártyája sem ide szól. A Mi Hazánk csepeli elnöke értesítette a Bűnvadászok akciócsapatát, akik a tulajdonos megbízásából feltérképezték a területet, és megkezdték a helyzet megoldását. A videóból kiderült, hogy a Bűnvadászok ismét sikerrel vették az akadályt, és megoldotta ezt a problémát is.

Azonban a videó kapcsán van egy egészen szürreális tény, amit viszont érdemes leírni. Az, hogy ma Magyarországon olyan jogszabályok vannak, hogy akár meg is büntethették volna a földterület tulajdonosát! A földhivatal – hangsúlyozom, a jelenleg törvények alapján – bírságot róhatott volna „engedély nélküli, más célú használat” ürügyén. Értjük? Nem a konténert elhelyező cigányt, hanem a földtulajdonost, mert a földhivatal nem nézi, ki tette oda azt, őket csak az érdekli, hogy ott van, és ki a tulajdonos, akit lehet bírságolni...

Úgy rendelkezik a földtörvény, hogy a termőföld más célú hasznosítása a termőföld mezőgazdasági termelésre való alkalmasságának megváltoztatása, akár ideiglenesen (legfeljebb 5 évre), akár véglegesen, például építési telekké nyilvánításával vagy útépítéssel. Ez az eljárás engedélyköteles, és földvédelmi járulék fizetési kötelezettséggel járhat, amelynek célja a termőföld védelme. Az engedélyezéshez kérelem benyújtása szükséges az illetékes ingatlanügyi hatósághoz, amely mérlegeli a kérelem megalapozottságát.

Tehát a „törvény szelleme” szerint a fentieknek minősül az is, amit a videóban láttunk. Mert a hivatal nem mérlegel, kinek a hibájából és miért került oda a konténer, ott van, tehát mehet a bírság. Az amúgy is nagyon jól megy, ha vétlen magyar állampolgároknak kell kiszabni. Akkor mégis mit csinálhatott volna (ha történetesen nem hívja a Bűnvadászokat) a pórul járt tulajdonos, hogy helyreállítsa a törvényes állapotot? Szállíttassa el a konténert, természetesen saját költségén! Értjük ezt is, ugye? Valaki más bűncselekményt követ el a földterületemen, én pedig igyekezzek minél hamarabb saját költségen elszállítani az oda nem illő dolgot, mielőtt jön a földhivatal és megbírságol, mert „egyetemleges a felelősség”. Ez kész agyrém, és igen jól rámutat, hogyan működnek a különböző hivatalok, a bürokrácia a magyar emberekkel szemben...

Lantos János – Kuruc.info