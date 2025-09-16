Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 16. 20:16 ::

Fiúgyermeket erőszakolt meg egy 41 éves pedofil buzi Dunaújvárosban

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai szexuális erőszak bűntette miatt vettek őrizetbe egy 41 éves férfit.

Az adatok szerint szeptember 15-én délelőtt Dunaújvárosban, a Dózsa György úton lévő kiserdőnél egy férfi leszólított egy fiút, majd megfogta a nyakát, és arra kényszerítette, hogy engedelmeskedjen neki, különben nagy baja lesz.

Ezt követően egy fás, bokros területen szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette a gyermeket. A gyermekkorú sértettnek sikerült elszabadulnia, majd édesanyjával együtt a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon tett bejelentést.

A rendőrök rövid időn belül azonosították a "feltételezett" elkövetőt, a hatóság előtt már jól ismert 41 éves férfit, akit még aznap este elfogtak a város külterületén. A férfit őrizetbe vették, és szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Kezdeményezik letartóztatását.