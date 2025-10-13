Anyaország :: 2025. október 13. 16:58 ::

Lenhardt Balázs: a Fidesz szeretné megkapni a nemzeti radikális szavazatokat is, de nem érdemlik meg

A korábbi jobbikos képviselő (jelenleg a magyar társasokat készítő Kékjáték ügyvezetője) Dúró Dóra azon írására reagált, melyben az elnökhelyettes Magyar Péter Mi Hazánkkal kapcsolatos hazugságait szedi ízekre. Alább olvasható bejegyzés.



Fotó: Fb

Ritkán osztok meg belpolitikai témát, pedig van véleményem, csak nem szeretek fölösleges körökbe, sehová nem vezető száj- és billentyűkaratébe kezdeni. Itt viszont Dóri nagyon frappáns választ ad azoknak, akik a tények ismerete nélkül is állandóan azzal jönnek, hogy a Mi Hazánk a Fidesz szatelitpártja. Erről szó nincs, a szatelitpárt a KDNP, és a Fidesz szeretné megkapni a nemzeti radikális szavazatokat is, amit remélem, hogy nem fog, mert bőven van rá indokunk, hogy miért nem érdemlik meg.

Dúró Dóra tegnapi bejegyzése:

Miért mentem el Lentulai Krisztián műsorába? - Válasz Magyar Péter újabb hazugságaira

Elég vicces épp azon műsor kapcsán fideszesnek nevezni a Mi Hazánkat, amelyben kerek-perec elmondtam, hogy a Mi Hazánk senkivel nem készül koalícióra, Orbán Viktor csak terel, ha a végrehajtó maffiáról vagy a közbiztonságról kérdezzük, és a Fidesz tudatosan elhallgatja a Mi Hazánknak még a létezését is, de tudjuk, hogy a tények nem zavarják Magyar Pétert. Továbbra is várom a válaszát: miért nem ment be az antifa terrorista, Ilaria Salis mentelmi jogáról történő szavazásra? A magyar emberek brutális fizikai bántalmazásában is tevékenyen részt vett Ilaria Salis a mentelmi joga mögé bújva azért kerülheti el a felelősségre vonást, mert Magyar Péter nem volt ott, amikor erről szavaztak, és egy vokson múlt. Ha ott lett volna, és felfüggesztik a politikusbűnöző mentelmi jogát, akkor felelnie kellene a tetteiért, így viszont nem kell. Erre kellene a Tisza vezetőjének válaszolni, nem pedig üres és hazug vádakkal illetni minket.

Ahogy arra is várjuk a válaszát, hogy a saját mentelmi joga felfüggesztését miért nem kérte az Európai Parlamenttől? A Mi Hazánk ugyanis feljelentette már hasonló rágalmazásért a Tisza vezetőjét, de ezügyben sem, és a telefonlopás ügyében sem folyhat le ellene az eljárás a mentelmi joga megtartása miatt. Így persze még inkább vérszemet kapott: felelőtlenül és jogi következmények nélkül folytathatja a hazudozását, külföldi szövetségesei úgyis bevédik. És folytatja is.

Ami a vádakat illeti: Magyar Péter is tudja, hogy a Mi Hazánk az Országgyűlésben a szavazások 21%-ában szavaz mindössze együtt a Fidesszel, 79%-ban pedig nem. Ez a tény, minden más csak üres hangulatkeltés. A Fidesz legnagyobb médiaszócsövei, például a TV2 teljesen tudatosan, évek óta elhallgatja a Mi Hazánk létezését, a híradójában a megjelenési arányunk 0%. Vajon miért? Az Országgyűlésben egyetlen olyan, önálló listán bejutott párt van, amelynek a nemzetbiztonsági átvilágításon átesett képviselőjét sem engedik be a Nemzetbiztonsági bizottság üléseire a fideszes képviselők, ez pedig a Mi Hazánk. Vajon miért? Nem tudom, hány olyan ellenzéki politikus van, akinek az otthonában házkutatást is tartottak az Orbán-kormány alatt, de a miénkben végeztek...

És sorolhatnám napestig azokat a tényeket, amelyek alátámasztják, hogy Magyar Péter megint, sokadjára is hazudik. A leginkább nevetséges vád talán az, hogy én Gyurcsányt dicsérem, hiszen az utcán is harcoltunk ellene 2006-ban, az én férjemet akkor elő is állították és őrizetbe is vették a rendőrök. Gyurcsány elszámoltatásáért adtunk be számos alkalommal törvényjavaslatot, de épp a Fidesz mentette meg azzal, hogy ezt mindig leszavazták. Akkor, amikor még Magyar Péter is onnan kapta a fizetését.

És hogy miért mentem el ebbe a műsorba? Mert ha tetszik, ha nem, ezt a műsort is honfitársaink nézik, akikhez lehetőségem nyílt itt beszélni. De az elnökünk nemrég a Partizán és Juhász Péter vendége is volt, én magam az Ultrahang műsorába is ellátogattam a közelmúltban. Ezután is mindenhova elmegyek, de nem a műsorvezető pártállása miatt, hanem azon honfitársaim iránti tiszteletből, akik az adott médiumot nézik.