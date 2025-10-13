A korábbi jobbikos képviselő (jelenleg a magyar társasokat készítő Kékjáték ügyvezetője) Dúró Dóra azon írására reagált, melyben az elnökhelyettes Magyar Péter Mi Hazánkkal kapcsolatos hazugságait szedi ízekre. Alább olvasható bejegyzés.
Ritkán osztok meg belpolitikai témát, pedig van véleményem, csak nem szeretek fölösleges körökbe, sehová nem vezető száj- és billentyűkaratébe kezdeni. Itt viszont Dóri nagyon frappáns választ ad azoknak, akik a tények ismerete nélkül is állandóan azzal jönnek, hogy a Mi Hazánk a Fidesz szatelitpártja. Erről szó nincs, a szatelitpárt a KDNP, és a Fidesz szeretné megkapni a nemzeti radikális szavazatokat is, amit remélem, hogy nem fog, mert bőven van rá indokunk, hogy miért nem érdemlik meg.
Dúró Dóra tegnapi bejegyzése:
Miért mentem el Lentulai Krisztián műsorába? - Válasz Magyar Péter újabb hazugságaira
Elég vicces épp azon műsor kapcsán fideszesnek nevezni a Mi Hazánkat, amelyben kerek-perec elmondtam, hogy a Mi Hazánk senkivel nem készül koalícióra, Orbán Viktor csak terel, ha a végrehajtó maffiáról vagy a közbiztonságról kérdezzük, és a Fidesz tudatosan elhallgatja a Mi Hazánknak még a létezését is, de tudjuk, hogy a tények nem zavarják Magyar Pétert. Továbbra is várom a válaszát: miért nem ment be az antifa terrorista, Ilaria Salis mentelmi jogáról történő szavazásra? A magyar emberek brutális fizikai bántalmazásában is tevékenyen részt vett Ilaria Salis a mentelmi joga mögé bújva azért kerülheti el a felelősségre vonást, mert Magyar Péter nem volt ott, amikor erről szavaztak, és egy vokson múlt. Ha ott lett volna, és felfüggesztik a politikusbűnöző mentelmi jogát, akkor felelnie kellene a tetteiért, így viszont nem kell. Erre kellene a Tisza vezetőjének válaszolni, nem pedig üres és hazug vádakkal illetni minket.
Ahogy arra is várjuk a válaszát, hogy a saját mentelmi joga felfüggesztését miért nem kérte az Európai Parlamenttől? A Mi Hazánk ugyanis feljelentette már hasonló rágalmazásért a Tisza vezetőjét, de ezügyben sem, és a telefonlopás ügyében sem folyhat le ellene az eljárás a mentelmi joga megtartása miatt. Így persze még inkább vérszemet kapott: felelőtlenül és jogi következmények nélkül folytathatja a hazudozását, külföldi szövetségesei úgyis bevédik. És folytatja is.
Ami a vádakat illeti: Magyar Péter is tudja, hogy a Mi Hazánk az Országgyűlésben a szavazások 21%-ában szavaz mindössze együtt a Fidesszel, 79%-ban pedig nem. Ez a tény, minden más csak üres hangulatkeltés. A Fidesz legnagyobb médiaszócsövei, például a TV2 teljesen tudatosan, évek óta elhallgatja a Mi Hazánk létezését, a híradójában a megjelenési arányunk 0%. Vajon miért? Az Országgyűlésben egyetlen olyan, önálló listán bejutott párt van, amelynek a nemzetbiztonsági átvilágításon átesett képviselőjét sem engedik be a Nemzetbiztonsági bizottság üléseire a fideszes képviselők, ez pedig a Mi Hazánk. Vajon miért? Nem tudom, hány olyan ellenzéki politikus van, akinek az otthonában házkutatást is tartottak az Orbán-kormány alatt, de a miénkben végeztek...
És sorolhatnám napestig azokat a tényeket, amelyek alátámasztják, hogy Magyar Péter megint, sokadjára is hazudik. A leginkább nevetséges vád talán az, hogy én Gyurcsányt dicsérem, hiszen az utcán is harcoltunk ellene 2006-ban, az én férjemet akkor elő is állították és őrizetbe is vették a rendőrök. Gyurcsány elszámoltatásáért adtunk be számos alkalommal törvényjavaslatot, de épp a Fidesz mentette meg azzal, hogy ezt mindig leszavazták. Akkor, amikor még Magyar Péter is onnan kapta a fizetését.
És hogy miért mentem el ebbe a műsorba? Mert ha tetszik, ha nem, ezt a műsort is honfitársaink nézik, akikhez lehetőségem nyílt itt beszélni. De az elnökünk nemrég a Partizán és Juhász Péter vendége is volt, én magam az Ultrahang műsorába is ellátogattam a közelmúltban. Ezután is mindenhova elmegyek, de nem a műsorvezető pártállása miatt, hanem azon honfitársaim iránti tiszteletből, akik az adott médiumot nézik.