Kiderült, hogy valójában Magyar Péter hívására jön hazánkba Trump és Putyin

– Minden háborúban töltött perc túl drága. Minden nap, amikor fegyverek szólnak, családok szakadnak szét, emberek halnak meg, sötét nap Európa történelmében. Ezért minden olyan kezdeményezést, ami a békéhez vihet közelebb, üdvözlünk. Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon – írta Magyar Péter a Facebookon arra reagálva, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozhatnak, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljanak.

Frissítés: megírta a Telex, és bizonyíték is van rá: