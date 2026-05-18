Öt határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Öt határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken egy, vasárnap két jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében két határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 51 határsértőt tartóztattak fel, és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten - május 4-től 10-ig - a feltartóztatottak száma szintén 51 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében két határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.