Háború, Külföld :: 2026. május 18. 07:20 ::

A "változatosság kedvéért" Trump megint Iránt fenyegette

Donald Trump ismét cselekvésre szólította fel Iránt a konfliktus rendezése érdekében, ellenkező esetre az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba vasárnap.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán az írta, hogy "Irán számára ketyeg az óra, és jobb, ha gyorsan mozgásba lendül, ellenkező esetben semmi nem marad belőlük".

A fehér házi illetékesek azt közölték, hogy az elnök közvetlen nemzetbiztonsági tanácsadóival a hét elején összeül tanácskozni az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról.

Szintén vasárnap az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy az Irán ellen elrendelt tengerhajózási blokád részeként már 81 - iráni kikötőből indult, vagy külföldről oda tartó - kereskedelmi hajót akadályoztak meg abban, hogy elérje rendeltetési helyét. Ezeken túl 4 hajót katonai erővel állítottak meg, miután megpróbálta átlépni a blokád vonalát – közölte a Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs.

Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője a CBS televízió vasárnapi politikai magazinjának adott interjúban elismerte, hogy az iráni katonai művelet megindulása óta jelentősen megdrágult üzemanyag problémát jelent az amerikai polgároknak, és a többi között azt hangoztatta, hogy a kormány azon dolgozik, hogy növekedjenek a bérek, ami ellensúlyozza az áremelkedést. Az Iránnal kapcsolatos lépéseket indokolva kifejtette, hogy Trump próbál egyensúlyt találni a külpolitikai megfontolások között (nem igazán látszik... - a szerk.), valamint hozzátette: "nem akarjuk, hogy gyerekeink és unokáink egy olyan világot örököljenek, amelyben Irán nukleáris fegyverrel rendelkezik".

(MTI nyomán)