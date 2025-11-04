Anyaország, Videók :: 2025. november 4. 21:35 ::

Forró hangulat és migránsbemutató Kálmánházán - nem kérnek a filippínókból

Indulatoktól sem mentes lakossági fórumot tartottak a nyírségi Kálmánházán, miután kiderült, hogy filippínó vendégmunkások érkeznek az alig kétezer lelket számláló faluba. A migránsbemutatóval tarkított előadás végén egyértelművé vált, hogy Kálmánháza lakói sem kérnek az ázsiai vendégmunkásokból, írja a Magyar Jelen.

Lantos János, a Mi Hazánk munkaügyi szakpolitikusa a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található kis faluba utazott, miután a helyiek aggodalmukat fejezték ki. Kiderült ugyanis, hogy a helyi baromfi-feldolgozó üzemben filippínó vendégmunkásokat kívánnak foglalkoztatni, amit a kálmánháziak elutasítanak.

A kálmánháziak a Mi Hazánkhoz fordultak segítségért. Felkeresték Bakó Józsefet, a párt vármegyei képviselőjét – aki maga is kálmánházi lakos –, hogy lépjenek az ügyben. A párt néhány nap alatt több száz aláírást gyűjtött össze a tiltakozó helyiektől. Bakó József a polgármesterrel, Kotricz Attilával történt egyeztetést követően kezdeményezte egy lakossági fórum összehívását. Ez sem ment zökkenőmentesen, ugyanis a falu vezetése és az érintett vállalkozó azzal vádolta a helyi Mi Hazánk-tagokat, hogy „politikai építkezésre használják az ügyet” – magyarul azt teszik, ami a választott képviselők feladata: képviselik a választóikat.

A fórumot eredetileg november 3-án 14 órára hirdették meg, majd előbb 16, végül 17 órára került át, hogy a helyiek is el tudjanak menni. Csakhogy sokan nem is tudtak a rendezvényről: egy Facebook-bejegyzésen kívül mindössze egyetlen A4-es plakát jelezte az eseményt, majd alig három órával a kezdés előtt néhány továbbit is kiragasztottak a településen.

Migránsbemutatót is tartottak

A lakossági fórumot végül nem az önkormányzat, hanem a filippínókat kölcsönző cég vezetője, Újhelyi Róbert tartotta. Szerinte különbséget kell tenni az illegális migránsok és a „vendégmunkások” között, és utóbbiakkal semmi gond nincs.

Ennek bemutatására három filippínó munkást is magával hozott, akiket a kálmánháziak „megismerhettek”, sőt kérdezhettek is tőlük. A helyzet szürreálisra sikerült: az egész inkább emlékeztetett egy edénybemutatóra, csak éppen ajándékot nem osztogattak. Újhelyi a vendégmunkásokról szóló fideszes narratívát ismételte, és azt állította, hogy amit a médiában hallani a migránsokról, az nem igaz. Hozzátette, hogy, ellentétben a magyar munkavállalókkal, a filippínók akár napi 12 órát is hajlandók dolgozni, a hét minden napján – ami kérdéseket vet fel a munkaügyi hatóság felé.

A helyiek azonban nem a vendégmunkásokkal kívántak ismerkedni, hanem inkább a baromfi-feldolgozó üzem tulajdonosával akartak beszélni. A férfi – aki a beszámolók szerint kissé ittasnak tűnt – elutasította a médiamegjelenést, és agresszíven reagált, amikor kamerát látott, az operatőrt is megtámadta.

Az indulatok később sem csillapodtak, amit a vállalkozó lekezelő, arrogáns viselkedése tovább fokozott. Egy ponton kisebb tömegjelenet alakult ki, miután a férfi sértő megjegyzést tett a helyiekre.

A falu polgármestere és képviselői mindezt a közönség soraiból nézték végig – tétlenül. Úgy tűnt, ők is csupán szemlélői annak, hogyan változtatja meg Kálmánháza lakosságát az a helyi milliárdos vállalkozó, aki a magyar munkavállalók igényeinek teljesítése helyett filippínó vendégmunkásokat „importál” a kis nyírségi településre.