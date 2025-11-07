Anyaország :: 2025. november 7. 11:01 ::

Orbánék a kis Bolsonaróval találkoztak Washingtonban

Az MTI által kiadott kép tanúsága szerint Orbán Viktor valóban találkozott az elítélt Jair Bolsonaro fiával Washingtonban. Ahogy azt a 444 előzetesen megszellőztette, csütörtökön a miniszterelnök az Amerikában önkéntes száműzetésben élő Eduardo Bolsonaróval tárgyalt, amihez csatlakozott Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János közlekedési miniszter is - írja a 24.



Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

Jair Bolsonarót, Brazíliai egykori elnökét idén szeptemberben ítélte 27 év és három hónap börtönbüntetésre a legfelsőbb bíróság puccskísérlet vádjával. A volt államfő máig tagadja, hogy törvényt sértett volna, és politikai ellenfelei boszorkányüldözésének tartja az ellene felhozott vádakat.

A magyar és a brazil vezető között régóta jó a viszony, amit az is jelez, hogy 2024 februárjában Bolsonaro a magyar nagykövetségre menekült a letartóztatása elől, de két nap után távozott.