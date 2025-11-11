Anyaország, Elcsatolt részek :: 2025. november 11. 21:00 ::

Mi Hazánk: egy szó sem esett Kárpátaljáról Washingtonban

Egy szó sem esett Kárpátaljáról Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján. Volt néhány alkalom az elmúlt évtizedek során, amikor a trianoni békeszerződés által okozott igazságtalanságokat, a magyarsággal szembeni jogtiprásokat orvosolni lehetett volna. A magyar kormányok minden ilyen alkalomkor gyáván, bűnösen hallgattak.

Az ukrajnai háború lezárását jelentő békeszerződés egy újabb ilyen lehetőség. Hónapok óta igyekszem erre felhívni Orbán Viktor és Magyar Péter figyelmét, de mindketten hallgatnak. Így aztán nekem kell az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország kormányaihoz fordulnom (az ukrán nagykövetségnek is írtam, de ők nem válaszoltak), kérve, hogy a béketárgyalásokon Kárpátalja státusza, és a magyarok, ruszinok jogai is kerüljenek sorra - írja közleményében Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.