Harminc százalékos kedvezménnyel tudja le a nagy januári rezsistopot az MVM

Az MVM a januári rezsistopra vonatkozó kormánydöntést végrehajtva egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményben részesíti a lakossági áram- és gázfelhasználókat - közölte a szolgáltató szombaton az MTI-vel.

A szokatlanul hideg időjárás miatt a háztartások januári földgázfogyasztása országos szinten 30 százalékkal emelkedett. A kormány januári rezsistopot léptet életbe, 50 milliárd forint támogatással védi meg a magyar családokat - írták.

Kiemelték: fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal, de minden háztartás számára biztosított a januári rezsistop. A villamosenergia-kedvezmény nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban, a földgázzal fűtőknek nincs teendőjük. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak.

Földgáz esetén a fűtési kedvezmény automatikus, a kedvezményes mennyiség meghatározása minden mérővel rendelkező ügyfél esetén a rezsistop bejelentésekor az MVM-nél rögzített elszámolási mód szerint történik - ismertették.

Hozzátették: egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén az MVM a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul, amelyet az idén januári országos átlagos fogyasztásbővülésnek megfelelően 30 százalékkal növel, majd e növelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít. Havi diktálás esetén az idén januárra számított földgázfelhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt adnak.

Felhívták a figyelmet arra, hogy villamos energia esetén a mennyiségi kedvezményre való jogosultságról 2026. április 30-ig szükséges nyilatkozni. E kedvezményre az jogosult, aki más rezsistopos kedvezményt nem vesz igénybe.

Egyenletes részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet szintén 30 százalékkal növel, majd e növelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.

Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, akkor az MVM az idén januárra számított villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt adnak.

A villamosenergia-kedvezmény nyilatkozattételt követően érvényesíthető a számlákban. A nyilatkozati nyomtatványokat az MVM megküldi az ügyfelek részére, de lehetőséget biztosít online nyilatkozattételre is.

Kitértek arra: az MVM újraindította a számlák kiküldését. Az eddig kiállított és soron következő számlákat is rendezni szükséges. Ha a már kiállított, de be nem fizetett számlán szereplő fizetési határidő eltelt, erre az időszakra nem számítanak fel késedelmi kamatot.

A távhő esetében biztosított árkedvezményt nem az MVM, hanem a távhőszolgáltatók érvényesítik elszámolásaikban - áll a közleményben.

