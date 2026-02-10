Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. február 10. 08:40 ::

Svájcban fogták el golfütős Renátót

Svájcban fogták el egy tizenkét évvel ezelőtt Debrecenben történt gyilkosság gyanúsítottját - közölte a Rendészeti Államtitkárság kedden a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy tizenkét éve egy debreceni lakásban az akkor még ismeretlen tettes megszúrt, majd golfütővel agyonvert egy 22 éves fiatalembert. (Aki ugyancsak rendkívül ártatlan lélek volt, kábítószer árulgatásával kereste a napi betevőt - a szerk.) Bár a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrök mindent megtettek a gyilkos azonosítása érdekében, nem sikerült megtalálniuk, így az eljárást 2017-ben felfüggesztették.

A rendőröknek végül sikerült kideríteniük, hogy a bűncselekményt nagy valószínűséggel egy 35 éves, évek óta alkalmi munkákból külföldön élő, haza csak nagy ritkán látogató férfi követte el.

A férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki, majd két héttel ezelőtt a svájci rendőrök jelezték: Olten településen elfogták a gyanúsítottat. Azóta Magyarországra hozták a férfit, kihallgatták, és a bíróság letartóztatta - áll a közleményben.

Szigorúan csak a kezét mutatják, elvégre neki jogai vannak - Lázár János logikája szerint pártja és kormánya a bűnözők oldalán áll: