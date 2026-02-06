Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2026. február 6. 08:40 ::

Lázár "nem érti", miért fontosak a sajtónak a bűnözők jogai - miközben pártja és kormánya ugyanúgy védi őket

"Miért fontos a Telexnek a bűnözők joga ennyire? Miért nem ezek mellé az emberek mellé állnak önök?" - tette fel a kérdést Lázár János a csütörtök esti váci Lázárinfón, ahol a balliberális sajtó képviselői arra volt kíváncsiak, honnan és hogyan szerzett információkat a miniszter a gyöngyösi fórumon tüntető cigánybűnözőkről (az ő szóhasználatukban: "romákról"), ha a rendőrség cáfolta, hogy a helyszínen igazoltatta volna őket.

Mi pedig tegyük félre Lázár hazug kampányszínházát, és beszéljünk a valóságról. És tegyük fel a kérdéseket:

melyik kormány és teljhatalmú parlamenti többség nem engedi, hogy megismerhessük a bűnelkövetők etnikai hátterét, mint például a most újra példakép Amerikában?

Melyik kormány és kétharmados parlamenti többség nem engedi, hogy a hatóságok közzétegyék az elítélt bűnözők fényképeit, mint például a briteknél? Miért csak agyonkockázott és -fehérített Minecraft-képeket tolnak a képünkbe, ahelyett, hogy megismerhetnénk, kik erőszakolják meg a lányainkat, kik rabolják ki és ölik meg a nagymamáinkat, kik "keverednek szóváltásba" a fiainkkal, hogy aztán vérbe fagyva találjunk rájuk az út szélén?

Kik azok, akik hatalmon vannak 16 éve, és még annyit sem mertek változtatni, hogy legalább a bűnözők neveit megismerhessük? Kolompár Rikárdó helyett miért csak K. R. szerepelhet a rendőrségi hírekben és közleményekben?

Kik honosították meg azt, hogy csak fiúkról, fiatalokról és tinédzserekről szabad írni a leglényegesebb információ, az etnikai háttér megnevezése helyett? Hiszen nem azért követik el ezeket a bűncselekményeket, mert fiúk és nem lányok, mert fiatalok és nem öregek, hanem a cigánybűnözői szubkultúra áldásos hatásai miatt.

És akkor most tegyük fel mi is a kérdést: a fentiek alapján kinek fontosak a bűnözők jogai? Miért nem a dolgozó, törvénytisztelő, értékteremtő emberek mellé áll a kormány? És, ha válaszoltunk rá, ebből következik a végső - és nyilván költői - kérdés: ezek fényében mi is a különbség Lázárék és a Telex között? Legfeljebb csak annyi, hogy utóbbiak nem játsszák el négyévente, hogy ők valójában nem is a Telex, hanem a Kuruc.info... De csak azért, mert a megrendelőnek nincs rá igénye.