Karácsony: EU-tagságot, és slava Ukraini!

Nincs még egy nemzet, amely az ukránnál több jogot szerzett volna ahhoz, hogy "Európa" tagja legyen - mondta Karácsony Gergely főpolgármester vasárnap Oroszország budapesti nagykövetsége előtt, az Ukrajna melletti szolidaritási tüntetésén.

Ukrajnának joga van a békéhez is, ám ez nem lehet kapituláció vagy diktátum, Európának pedig el kell gondolkodnia azon, hogy "a közös álmai fontosabbak-e vagy a nemzeti keretben létező rémálmai" - fogalmazott Karácsony Gergely. Hozzátette: a kormány "a gonosz hűbérese lett, ukránok vérével vásárol Magyarországnak szegénységet", ám ez a politika nem ránthatja magával az országot. Ki kell mondani ukrán barátaink szemébe nézve, hogy bocsánatot kérünk tőlük - hangoztatta.

A főpolgármester szerint a világrend átalakul, és "ha nem akarjuk, hogy mások írják helyettünk, magunknak kell hozzáfognunk". Vissza kell térni a szolidaritás és az emberség parancsához, hogy Európa ne a "tagállamok gittegylete legyen" - mondta Karácsony Gergely, aki "slava Ukraini!" felkiáltással zárta beszédét.

A szervezők képviseletében felszólalt Tompos Márton, aki trágár szavakkal illette Orbán Viktor miniszterelnököt és Vlagyimir Putyin orosz elnököt. A Momentum országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: "térjünk vissza Európába és adjunk meg minden tőlünk telhető segítséget ukrán barátainknak, mert megérdemlik!"

A tüntetésen felszólalt Hartyányi Jaroszlava, az Ukrán Nőszervezetek Világszövetségének elnöke és Horgas Péter, a Civil Bázis elnöke is.

A rendezvényen összegyűlt néhány tucat észtvevő közül sokan ukrán zászlókkal, ukrán nemzeti színekbe öltözve érkeztek. A tiltakozók jelentős része menetben vonulva érkezett a tüntetés helyszínére a Városháza Parktól, ahol Karácsony Gergely ukrán gyermekrajzokból álló szabadtéri kiállítást nyitott meg.

