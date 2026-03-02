Anyaország :: 2026. március 2. 09:38 ::

Zelenszkij az új Soros az "alkotói válságba" került Fidesznél

Régi-új fordulattal kezdte hirdetni a kormány a januárban elindított "nemzeti" petíciót. Az utcákat elárasztó plakátokon és online hirdetéseken eddig az Ursula von der Leyen – Volodimir Zelenszkij – Manfred Weber hármas szerepelt, a most online térben megjelent "társadalmi célú hirdetéseken" azonban már csak Zelenszkij vicsorgó arca látható, méghozzá "Ne hagyjuk, hogy Zelenszkij nevessen a végén" felirattal. A hirdetés a kormány megbízásából készült.



Kifogytak az ötletekből Rogánék, régi maszlagokat melegítenek fel

A hirdetés csaknem kilenc évvel azután tűnt fel, hogy a kormány "Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén!" feliratú plakátokkal árasztotta el az országot a 2017-es, illegális bevándorlás ellen meghirdetett nemzeti konzultáció részeként.



Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Gulyás Gergely még a január 15-i kormányinfón jelentette be az Ukrajnával és Brüsszellel kapcsolatban indított "nemzeti" petíciót, mondván, Brüsszelnek "háborús tervei vannak". A petíció indítása után tiltakozásképpen Ukrajna berendelte a magyar nagykövetet, ami Szijjártó Péter szerint "nagyon durva" beavatkozás volt Magyarország belügyeibe.

(Telex nyomán)