2026. március 13. 13:37

Letartóztatták a szekszárdi hajléktalangyilkosság gyanúsítottjait

Letartóztatta a bíróság pénteken azt a két embert, akit a szerda reggel holtan talált szekszárdi hajléktalan bántalmazásával gyanúsítanak - közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség az MTI-vel.

A közleményben azt írták, a 45 éves férfi és fiatalkorú társa március 10-én éjszaka közös erővel bántalmazta az 51 éves hajléktalan férfit, akivel előtte egy játszótéren együtt italoztak. Többször megütötték, a földre került embert több alkalommal megrúgták, majd az erősen vérző sértettet magára hagyták. A bántalmazás következtében a sértett hajnali fél öt előtt életét vesztette, a holttestet kora reggel egy járókelő vette észre.

Tájékoztatásuk szerint a bántalmazókat halált okozó testi sértéssel gyanúsítják, a felnőtt férfi feltételes szabadságra bocsátás ideje, míg a fiatalkorú - a rendőrség közlése szerint 16 éves - fiú pártfogó felügyelet hatálya alatt követte el a bűncselekményt, amely 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A férfi különös visszaeső, ezért esetében a büntetés felső határa 12 év.

Letartóztatásukat a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítványnak helyt adva egy hónapra rendelte el - írta a főügyészség.

