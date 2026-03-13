Válaszolni fogunk a hívásra! Több ezren fogunk Kállóra menni! - ígéri Toroczkai.
50-60 fős csőcselék
Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke és Nógrád vármegye 2. választókerületének képviselőjelöltje Kállón tartott utcafórumot március 13-án, pénteken délelőtt. A rendezvényt az előírásoknak megfelelően előre bejelentették, azonban 50-60 hőbörgő cigány felbukkant a helyszínen, és randalírozni, ordítozni kezdett. Az eseményen a rendőrség is megjelent, és közreműködött a dühöngő csőcselék csillapításában. A Kállói Rendőrőrs képviseletében eljáró rendőr tudatta, hogy a Mi Hazánk helyi kapcsolattartójával egyeztetett, aki hangsúlyozta számára, hogy a párt békésen szeretné megtartani a fórumot. A cigány tömeg visítozásáról és veszekedéséről olvasónk videót küldött szerkesztőségünknek, amelyet ebben a cikkben nyilvánosságra hozunk - írja a Magyar Jelen.