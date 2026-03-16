Anyaország :: 2026. március 16. 15:40 ::

Dúró Dóra lemondott a mentelmi jogáról, kihallgatta a rendőrség

A gödi akkugyárhoz a Bűnvadászokkal közösen szervezett tiltakozásunk miatt indítottak ellenem eljárást, amelynek során lemondtam a mentelmi jogomról. Ugyanakkor elképesztő, hogy még ellenünk lép fel a rendőrség ahelyett, hogy a valódi bűnözőket vonnák felelősségre, és a magyarokat mérgező multik ellen lépnének fel - írja Facebook-bejegyzésében a Mi Hazánk elnökhelyettese.

Dúró Dóra hozzátette: a Mi Hazánk nemcsak beszél a mentelmi jog eltörléséről, hanem példát is mutatnak, és komolyan gondolják az elszámoltatást.