Pont a DK-ban lepődnek meg azon, hogy egy elvtársuknak fontosabb a pénz, mint a kormányváltás

– Kopping Ritát megzsarolták, és sajnos végül fontosabb volt neki a pozíció és a pénz, mint a kormányváltás, végül nem tudott ellenállni a zsarolásnak, és a bizottsági elnöki széket és a vele járó pénzt választotta – írja Facebook-bejegyzésben Dobrev Klára arról, hogy Bács-Kiskun megyei jelöltjük visszalépett a jelöltségtől.

Kopping Ritát a DK kizárta a pártból. A háttéralkut és zsarolást sejtető Dobrev szerint a Szövetség a Hírös Városért Egyesület, amely Kopping jelölőszervezete volt az önkormányzati választáson a „Tisza Párt helyi kampányszervezetévé vált”. Azt írja, hogy az egyesület tiszás tagjai felszólították Kopping Ritát, hogy vagy lépjen vissza az országgyűlési képviselőjelöltségtől, vagy visszahívják az önkormányzati bizottság elnöki tisztségéből. Erről maga Kopping Rita számolt be a DK vezetésének.

Kopping Rita úgy fogalmazott: egyetlen cél vezérli, a Fidesz leváltása, visszalépésével is ezt szeretné segíteni. Mint írta: "fontosnak tartom, hogy bizonyos választókerületekben létrejöjjön az együttműködés. Ha ez nem történik meg, akkor a Fidesz jelöltje lesz a nevető befutó".

(24 nyomán)