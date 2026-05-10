Anyaország :: 2026. május 10. 23:19 ::

Toroczkai: Magyar Péter nagymestere a gyűlöletkeltésnek

El kell ismerni, hogy Magyar Péter nagymestere a gyűlöletkeltésnek és a trükköknek. Profin kelepcét állítottak, mi pedig naivan besétáltunk a csapdába. Többé nem lehetünk ennyire figyelmetlenek – írta Toroczkai László X-felületén.

Hozzátette, hogy "remek elterelés lett ugyanis ebből, mert miközben minket támadnak, senki nem vette észre, hogy példátlan módon az ünnepi alakuló ülésen a Tisza Párt a Fidesszel együtt, egy négyötödös trükkel (ami a Házszabálytól való eltéréshez kellett) eltörölte a Meta és társainak (globális médiacégeknek) a reklámadóját."

Olyanokkal állunk szemben, akiktől a politikai ped*f/lia sem áll távol. Gyermekeket használnak fel arra, hogy ellenünk uszíthassanak. Azt hazudják, hogy a gyermekek (és származásuk) miatt vonultunk ki, és Magyar Péter a bejegyzésében tudatosan meg sem említi az Európai Unió himnuszát, helyette a Szózatra és Magyarország himnuszára hivatkozik, amely példátlan módon kétszer hangzott el az alakuló ülésen – emlékeztetett a pártelnök.

A teljes X-bejegyzés itt olvasható: