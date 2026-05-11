Külföld :: 2026. május 11. 06:42 ::

Trump Pekingbe látogat a héten

Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között látogatást tesz Kínában Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására - jelentette be hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. A republikánus politikus korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de az iráni háború miatt elhalasztotta.

Trump és Hszi legutóbb tavaly októberben találkozott személyesen a dél-koreai Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján.

Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat, és kedvezőtlen hatással voltak a világgazdaságra is.

A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is.

(MTI)