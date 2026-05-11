Külföld, Gazdaság :: 2026. május 11. 08:03 ::

A vártnál nagyobb mértékben emelkedett az infláció Kínában

Kína éves inflációja 1,2 százalékra gyorsult áprilisban a márciusi 1,0 százalékról, meghaladva a piaci várakozásokat - közölte hétfőn a pekingi nemzeti statisztikai hivatal.

A fogyasztói árindex emelkedését elsősorban a nem élelmiszer jellegű termékek és szolgáltatások drágulása hajtotta. A közlekedési költségek növekedési üteme 4,6 százalékra gyorsult az előző havi 0,9 százalékról, amit az energiaárak emelkedésével és a közel-keleti konfliktus miatt kialakult ellátási zavarokkal magyaráztak. Emelkedtek az egészségügyi szolgáltatások, a ruházati termékek és az oktatás költségei is, miközben a lakhatási árak továbbra is enyhén csökkentek.

Az élelmiszerárak éves összevetésben 1,6 százalékkal estek vissza, miután márciusban még 0,3 százalékos növekedést mértek. Ez január óta az első csökkenés és fél éve a legnagyobb visszaesés volt. A sertéshús ára 15,2 százalékkal mérséklődött, emellett olcsóbb lett a friss zöldség és a gyümölcs is. Tovább csökkentek a tejtermékek és az étolajok árai, míg a tojás ára ismét emelkedett.

A maginfláció - az élelmiszer- és energiaárak kiszűrésével - 1,2 százalékra nőtt a márciusi 1,1 százalékról. Havi alapon a fogyasztói árindex 0,3 százalékkal emelkedett, szemben az előző havi 0,7 százalékos csökkenéssel.

A termelői árak éves növekedése ugyancsak gyorsult: az ipari termelői árindex (PPI) 2,8 százalékkal emelkedett áprilisban a márciusi 0,5 százalék után. Ez 2022 júliusa óta a legerőteljesebb növekedés, és meghaladta az elemzői várakozásokat is.

A statisztikai hivatal szerint a termelői árak emelkedését a globális nyersanyag- és energiaárak növekedése, az iráni konfliktushoz kapcsolódó ellátási fennakadások, valamint a túlzott ipari kapacitások visszaszorítását célzó pekingi intézkedések támogatták. A termelési alapanyagok ára 3,8 százalékkal nőtt, különösen a bányászati és nyersanyagipari szektorban.

Az év első négy hónapjában a termelői árak átlagosan 0,2 százalékkal emelkedtek, szemben a január-márciusi időszak 0,6 százalékos visszaesésével. Havi összevetésben a PPI áprilisban 1,7 százalékkal nőtt, ami 2021 októbere óta a legnagyobb havi emelkedésnek számít.

(MTI)