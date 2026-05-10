Extra :: 2026. május 10. 18:45 ::

Európa Nap - Heti progresszió (CCCXXXIV. rész)

Részben az új Országgyűlés megalakulása ihlette a Heti progresszió soron következő részét. Ezúton is köszönöm a muníciót az érintetteknek. No meg a hetiprogresszio@kuruc.info-ra küldött leveleket is.

Essünk is neki!

3. A munkájáról sokat nem hallani, és most sem ezzel került a hírekbe a tiszás EP-képviselő Gerzsenyi Gabriella, hanem azzal, hogy tegnap ő is a Kossuth téren táncikált, de olyan aktívan, hogy kificamodott a térde.

Mentőautóval el is vitték a Honvédkórházba, ám olyan lelkes maradt, hogy az utókorra hagyott egy videót a mentőből, majd a „pozitív kommentek” miatt még a kórházi ágyról is posztolt egyet.



Ahhoz képest, hogy kificamodott a térde, elég vidám (fotó: Gerzsenyi Gabriella Facebook-oldala)

Vajon hogy fogja így ellátni a munkáját? Hiszen annyit dolgozik az EP-ben!

2. Ez a férfi a „férjével” ünnepelt a „rendszerváltás első napján”. Szabadon lélegezhettek, remekül érezték magukat, pedig az előző rendszer (most már így kell írni a NER-t) is zöld utat adott a Pride-nak, meg minden hasonlónak, szóval nem értem, mit panaszkodnak.



Valaki szólt nekik, hogy nem március 15. van?

Lényeg, hogy a tegnapi eufóriát eddig csak külföldön tapasztalták. De ha ott ennyire jó amúgy is, miért maradtak itthon?

1. Végül pedig egy kis EU.

Az Európa Nap az „Európa békéjét és egységét” hirdető ünnepnap minden év május 9-én esedékes, az Európai Bizottság pedig ezzel a kifejező képpel emlékezett meg róla.



Legalább őszinték...

Legalább őszinték. Az idős, elöregedő, fehér lakosság átadja helyét az újaknak, a kontinensfoglalóknak, akik beáramlásának lelkesen tapsolt ugyanez a réteg.

Kell-e ennél szemléletesebb illusztráció, mellyel a sötét erők győzelmét kívánják hirdetni, az egykor dicső Európa felett tort ülni?

Véssük bele a tudatunkba ezt a képet, fontos mozzanata e diabolikus tervek érvényesülési folyamatának.

Én addig is búcsúzom, egy hét múlva érkezik a soron következő rész.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info