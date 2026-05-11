Kilenc határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Kilenc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken kilenc jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az elmúlt héten az ország területén - idén az eddigi legtöbb - 51 határsértőt tartóztattak fel, és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. A megelőző héten - április 27-től május 3-ig - a feltartóztatottak száma 36 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.